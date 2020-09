Harry Potter: Hogwarts Legacy officialisé, avec un premier trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au cœur de nombreuses rumeurs depuis deux ans,, à la surprise générale lors du. Il faut dire que nous n'attendions pas forcément l'annonce de ce jeu mettant en avant l'univers créé par J.K Rowling lors de cet événement, même si une officialisation était attendue depuis longtemps par tous les amateurs deAinsi, comme nous pouvons le voir via le trailer diffusé pour l'occasion, le jeu qui se nomme sobrementnous transportera dans les années 1800, à Poudlard, le château mondialement connu et réputé pour former les meilleurs sorciers.Nous y incarnerons un étudiant qui, selon certaines images du trailer, devra passer par la célébrissime étape du choixpeau afin d'être envoyé dans l'une des quatre maisons de Poudlard. Ce jeune personnage semble être en possession d'un lourd secret, qui devrait donc être l'intrigue principale du jeu. Les amateurs des livres et des films retrouveront une multitude de références, alors que les joueurs pourront se balader dans un monde ouvert pour découvrir la forêt interdite ou encore l'étendue de Poudlard. Malheureusement, notre très cher Harry Potter ne sera pas de la partie.De plus amples informations seront communiquées prochainement. Hogwarts Legacy est pour le moment attendu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S durant l'année 2021.