Harry Potter aurait pu avoir son MMO, mais EA n'a pas cru au projet

En effet, lors d'une interview sur Twitch menée par The Real Brandolorian,. Questionnée sur le projet qui l'avait le plus motivé, mais qui n'avait jamais vu le jour,Cette dernière indique que l'équipe de développement avait « fait toutes les recherches nécessaires » pour mener ce projet et qu'ils avaient même « élaboré la version bêta ».e, dans lequel les enfants auraient reçu des prix. Malheureusement, le projet n'a jamais abouti, malgré la confiance de l'équipe envers son potentiel succès, « Mais il a été tué, par manque d'un meilleur terme, parce qu'EA traversait des changements à cette époque et qu'ils ne savaient pas ou ne croyaient pas assez que cette propriété intellectuelle aurait une durée de vie plus longue qu'un an ou deux. » EA, qui avait les droits à l'époque, s'est contenté de faire des adaptations des films/livres en jeux vidéo.Avec près de deux décennies de recul, il est vrai que la licence Harry Potter s'est bien implantée dans la culture populaire, et bien plus. À tel point qu'un spin-off a vu le jour, avec les Animaux Fantastiques, dont le troisième opus sort en avril 2022. Un nouveau jeu vidéo arrive également en 2022 (normalement) avec, qui nous plongera plusieurs centaines d'années avant les événements contés dans les livres de J. K. Rowling.