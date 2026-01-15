Ce projet Harry Potter secret ne verra jamais le jour



le 15 janvier 2026 à 16h53 Publié par Corentin Rimbert le 15 janvier 2026 à 16h53

C'est une douche froide pour les amateurs de réalité virtuelle et surtout d'Harry Potter. Alors que l'univers de J.K. Rowling cartonne, preuve en est le succès d'Hogwarts Legacy, un projet d'envergure développé par Skydance pour les casques Meta Quest aurait été purement et simplement annulé suite aux restructurations internes du géant américain.