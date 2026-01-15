Ce projet Harry Potter secret ne verra jamais le jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2026 à 16h53
C'est une douche froide pour les amateurs de réalité virtuelle et surtout d'Harry Potter. Alors que l'univers de J.K. Rowling cartonne, preuve en est le succès d'Hogwarts Legacy, un projet d'envergure développé par Skydance pour les casques Meta Quest aurait été purement et simplement annulé suite aux restructurations internes du géant américain.
Ce projet Harry Potter secret ne verra jamais le jour
L'information nous vient du vidéaste Gamertag VR, une source généralement bien informée sur l'écosystème de la réalité virtuelle et ses coulisses. Selon ses dires, Meta aurait mis un terme au développement d'un jeu officiel Harry Potter en réalité virtuelle. Ce titre n'était pas confié à n'importe qui, puisque c'est le studio Skydance Interactive qui était aux commandes. Connu pour l'excellent et viscéral The Walking Dead: Saints & Sinners, le studio avait le savoir-faire nécessaire pour transcrire la magie de Poudlard avec une physique crédible et une immersion totale.

Une victime collatérale des licenciements

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Cette annulation ne survient pas par hasard et s'inscrit dans une période de turbulences majeures pour la division gaming de Meta. Récemment, l'entreprise a procédé à des fermetures et des licenciements massifs touchant plusieurs entités historiques comme Twisted Pixel, Armature Studio ou encore Sanzaru Games. Au total, plus de 200 personnes ont perdu leur emploi lors de cette restructuration brutale. Le projet Harry Potter semble avoir fait les frais de ce changement de cap stratégique, privant les joueurs d'une expérience qui s'annonçait techniquement ambitieuse.
Meta a annulé plusieurs jeux exclusifs, dont l'un devait être un jeu VR officiel Harry Potter. Il était développé par Skydance.
Il est difficile de ne pas ressentir une certaine frustration face à ce gâchis industriel. Skydance avait prouvé sa capacité à gérer des licences fortes en VR, tout en proposant une expérience de grande qualité. L'idée de pouvoir lancer des sorts ou d'explorer les couloirs du château à 360 degrés restera, pour l'instant, un doux rêve inaccessible pour les possesseurs d'un casque de réalité virtuelle.

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L'héritage de Poudlard reste sauf

Heureusement pour les fans de la saga, l'annulation de ce projet VR ne signifie pas la fin des jeux vidéo dans le monde des sorciers, loin de là. Le succès phénoménal de Hogwarts Legacy, qui a dépassé les 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, garantit un futur pérenne à la franchise sur les plateformes traditionnelles.

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Une suite est d'ores et déjà en développement actif chez Warner Bros. Les rumeurs les plus récentes, alimentées par des offres d'emploi explicites, évoquent l'intégration possible d'éléments multijoueur ou d'une dimension MMO pour ce prochain opus, voire d'un développement de deux projets différents, une suite solo et un jeu multijoueur. Si le casque de réalité virtuelle reste au placard pour le moment, les baguettes magiques n'ont pas fini de chauffer sur consoles et PC, confirmant que l'appétit du public pour cet univers ne faiblit pas, sans oublier la série HBO en cours de production.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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