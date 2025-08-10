Gold Phoenix : Comment l'écran 240Hz d'iiyama redéfinit les règles de l'esport



le 10 août 2025 à 17h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 10 août 2025 à 17h00

Dans l'univers compétitif du gaming, chaque milliseconde compte. Pour régner sur le jeu avec précision et fluidité, le clan Gold Phoenix choisit l'excellence technologique en s'équipant des moniteurs ultra-performants iiyama. À leur tête, le nouveau moniteur G-Master GCB3486WQSCP-B1 conçu spécifiquement pour les gamers exigeants et les compétitions esports les plus relevées.