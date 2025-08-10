Gold Phoenix : Comment l'écran 240Hz d'iiyama redéfinit les règles de l'esport

Dans l'univers compétitif du gaming, chaque milliseconde compte. Pour régner sur le jeu avec précision et fluidité, le clan Gold Phoenix choisit l'excellence technologique en s'équipant des moniteurs ultra-performants iiyama. À leur tête, le nouveau moniteur G-Master GCB3486WQSCP-B1 conçu spécifiquement pour les gamers exigeants et les compétitions esports les plus relevées.
Gold Phoenix : l'élite de l'Esport adopte le 240Hz
Le clan Gold Phoenix incarne l'esprit compétitif ultime : vitesse, précision et maîtrise totale du jeu. Grâce à l'affichage à 240Hz
du moniteur iiyama GCB3486WQSCP-B1
, les joueurs bénéficient d'une fluidité en mesure d'améliorer leur réactivité et performances pour prendre un avantage décisif sur leurs adversaires tout en profitant d'un affichage fluide.
Ce moniteur ultra-large de 34 pouces UWQHD
(3440 x 1440 pixels) équipé d'une dalle VA incurvée 1500R
et compatible HDR400
, garantit une immersion totale pour une expérience visuelle plutôt unique. Ses temps de réponse ultra rapides (0,4 ms
MPRT) sont en mesure de créer la différence en compétition.
En outre, sa qualité d'affichage, sa courbure immersive et sa réactivité extrême en font également un choix de référence pour les univers de simulation. Il a d'ailleurs été sélectionné pour équiper l'espace sim racing sur les stands du WEC 2025, du Mans 24 et du Mans Ultimate
. Les visiteurs du stand Thrustmaster ont ainsi pu vivre une immersion totale lors de sessions de pilotage virtuel, démontrant la polyvalence et la performance de ce modèle en conditions réelles.
Connectivité next-gen pour consoles et PC
Le GCB3486WQSCP-B1
est équipé d'une connectique moderne et complète, dont deux ports HDMI 2.1
et un DisplayPort 1.4
. Les deux ports HDMI 2.1 offrent une compatibilité totale avec les consoles next-gen
, assurant un affichage fluide jusqu'à 4K/120Hz
, tandis que le DisplayPort 1.4 garantit des performances optimales sur PC
, supportant des fréquences élevées jusqu'à 240Hz
avec une qualité d'image irréprochable.
Les joueurs du clan Gold Phoenix bénéficient ainsi d'une polyvalence exceptionnelle pour naviguer entre plateformes sans perdre en réactivité ou en graphisme.
Un trio d'écrans Esport : le choix des champions
Pour compléter leur arsenal compétitif, le clan s'appuie également sur deux autres références incontournables de la gamme iiyama :
- GB2790QSU-B5 : un écran 27 pouces QHD rapide et précis à 240Hz, parfait pour les FPS et jeux d'action.
- GB3290QSU-B1 (disponible dès juillet) : un écran de 32 pouces, également doté de la fréquence 240Hz et du HDMI 2.1, adapté aux compétiteurs les plus exigeants.
- GB2795HSU‑B1 : un écran 27 pouces FHD 240 Hz au format classique, armé d'un temps de réponse ultra rapide et d'un excellent support pour l'esport sur PC et consoles. Ce moniteur complète naturellement les trois autres modèles, permettant au clan de varier les formats en fonction des compétitions et des profils de jeux.
Avec ces quatre modèles, les joueurs du clan Gold Phoenix disposent des meilleurs outils pour imposer leur style de jeu agressif et dominer toutes les compétitions.
Rejoignez le clan Gold Phoenix avec iiyama
Prêt à relever le défi ? Équipez-vous du moniteur GCB3486WQSCP-B1
dès maintenant et rejoignez la communauté des joueurs les plus exigeants. Découvrez toute la gamme Esport iiyama sur leur site officiel
.
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