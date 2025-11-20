Black Friday 2025 : Razer dévoile ses plus grosses réductions de l'année sur ses périphériques gaming

Razer profite du Black Friday 2025 pour casser les prix sur ses claviers, souris, casques et micros, avec une sélection de remises nettement au dessus des promos habituelles.



Claviers Razer les meilleures offres du Black Friday 2025

Souris Razer les offres les plus intéressantes

Casques Razer en promotion pour le Black Friday

Micros et accessoires streaming Razer pour les créateurs

Seiren V3 Mini (Black / White / Quartz) 59,99 € → 39,99 € environ 33 % de réduction Razer Charging Dock 79,99 € → 63,00 € environ 21 % de réduction

Razer couvre aujourd hui la quasi totalité d un setup orienté jeu vidéo ou création de contenu, des claviers rapides aux souris légères en passant par les casques et les micros USB.Pour ce Black Friday 2025,, avec une fenêtre principale située autour duLes claviers Razer restent parmi les références les plus connues chez les joueurs PC, avec une offre qui va des modèles haut de gamme très complets aux versions plus accessibles., grâce à des switches mécaniques ou optiques rapides, un rétroéclairage RGB complet et de nombreuses options de personnalisation dans le logiciel maison.Les souris Razer sont particulièrement appréciées pour leur capteur précis, leurs formes variées et leurs poids adaptés à différents types de jeux. La gamme Basilisk vise un usage polyvalent orienté FPS et jeux d'action,qui aiment les formes plus classiques et la Viper se destine aux profils qui privilégient la légèreté et la réactivité.Sur la partie audio, Razer propose plusieurs gammes de casques qui couvrent un large spectre d'usages.et multimédia, les BlackShark V2 Pro ciblent plutôt les joueurs compétitifs qui veulent, tandis que la gamme Kraken reste une porte d'entrée connue pour ceux qui souhaitent un casque simple et efficace pour le jeu.Même si l'on pense souvent à Razer pour ses périphériques gaming, la marque s'adresse aussi aux créateurs de contenu avec une sélection de microphones et d'accessoires pensés pour améliorer la qualité audio et l'organisation d'un setup. Les micros Seiren permettent depar rapport à un micro de casque, tandis que les accessoires de bureau apportent un confort supplémentaire pour le streaming, la visioconférence ou l'enregistrement ponctuel.