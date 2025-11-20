Black Friday 2025 : Razer dévoile ses plus grosses réductions de l'année sur ses périphériques gaming

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 novembre 2025 à 10h00
Razer profite du Black Friday 2025 pour casser les prix sur ses claviers, souris, casques et micros, avec une sélection de remises nettement au dessus des promos habituelles.
Black Friday 2025 : Razer dévoile ses plus grosses réductions de l'année sur ses périphériques gaming
Razer couvre aujourd hui la quasi totalité d un setup orienté jeu vidéo ou création de contenu, des claviers rapides aux souris légères en passant par les casques et les micros USB.

Pour ce Black Friday 2025, les offres s'étalent selon les revendeurs entre le 5 novembre et le 7 décembre, avec une fenêtre principale située autour du 17 novembre au 1er décembre.


Claviers Razer les meilleures offres du Black Friday 2025

Les claviers Razer restent parmi les références les plus connues chez les joueurs PC, avec une offre qui va des modèles haut de gamme très complets aux versions plus accessibles. Les gammes BlackWidow et Huntsman visent en priorité le jeu compétitif et le confort de frappe, grâce à des switches mécaniques ou optiques rapides, un rétroéclairage RGB complet et de nombreuses options de personnalisation dans le logiciel maison.

Sélection d offres claviers Razer
BlackWidow V4 Pro (Yellow Switch) 269,99 € → 215,99 € environ 20 % de réduction
Huntsman V3 Pro  289,99 € → 231,99 € environ 20 % de réduction
Huntsman V3 Pro Tenkeyless 249,99 € → 199,99 € environ 20 % de réduction
BlackWidow V4 X (Yellow Switch) 149,99 € → 99,99 € environ 33 % de réduction

_DSC9432

Souris Razer les offres les plus intéressantes

Les souris Razer sont particulièrement appréciées pour leur capteur précis, leurs formes variées et leurs poids adaptés à différents types de jeux. La gamme Basilisk vise un usage polyvalent orienté FPS et jeux d'action, la DeathAdder reste une icône chez les joueurs qui aiment les formes plus classiques et la Viper se destine aux profils qui privilégient la légèreté et la réactivité.

Sélection d offres souris Razer
Basilisk V3 Pro - Black 179,99 € → 142,19 € environ 21 % de réduction
Cobra Pro 149,99 € → 108,80 € environ 25 % de réduction
DeathAdder V3 Pro - Black 159,99 € → 99,99 € environ 38 % de réduction
Viper V3 HyperSpeed 79,99 € → 49,99 € environ 21 % de réduction

_DSC7149

Casques Razer en promotion pour le Black Friday

Sur la partie audio, Razer propose plusieurs gammes de casques qui couvrent un large spectre d'usages. Les modèles Barracuda visent un usage polyvalent entre jeu et multimédia, les BlackShark V2 Pro ciblent plutôt les joueurs compétitifs qui veulent une bonne spatialisation et un microphone efficace, tandis que la gamme Kraken reste une porte d'entrée connue pour ceux qui souhaitent un casque simple et efficace pour le jeu.

Sélection d'offres casques Razer
Barracuda X 119,99 € → 79,99 € environ 33 % de réduction
BlackShark V2 Pro 229,99 € → 159,99 € environ 30 % de réduction
Kraken V4 199,99 € → 134,00 € environ 20 % de réduction

_DSC9387

Micros et accessoires streaming Razer pour les créateurs

Même si l'on pense souvent à Razer pour ses périphériques gaming, la marque s'adresse aussi aux créateurs de contenu avec une sélection de microphones et d'accessoires pensés pour améliorer la qualité audio et l'organisation d'un setup. Les micros Seiren permettent de franchir un cap important par rapport à un micro de casque, tandis que les accessoires de bureau apportent un confort supplémentaire pour le streaming, la visioconférence ou l'enregistrement ponctuel.

Sélection d offres streaming Razer
Seiren V3 Mini (Black / White / Quartz) 59,99 € → 39,99 € environ 33 % de réduction
Razer Charging Dock 79,99 € → 63,00 € environ 21 % de réduction

DSC03686
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits
Dice Dreams 08 septembre 2026

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Dice Dreams du jour vous permettant de récupérer des rolls pour lancer les dés, et obtenir d'autres récompenses gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 08 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)
Travel Town 08 septembre 2026

Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)