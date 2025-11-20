Black Friday 2025 : Razer dévoile ses plus grosses réductions de l'année sur ses périphériques gaming

Razer profite du Black Friday 2025 pour casser les prix sur ses claviers, souris, casques et micros, avec une sélection de remises nettement au dessus des promos habituelles.
Razer couvre aujourd hui la quasi totalité d un setup orienté jeu vidéo ou création de contenu, des claviers rapides aux souris légères en passant par les casques et les micros USB.
Pour ce Black Friday 2025, les offres s'étalent selon les revendeurs entre le 5 novembre et le 7 décembre
, avec une fenêtre principale située autour du 17 novembre au 1er décembre
.
Claviers Razer les meilleures offres du Black Friday 2025
Les claviers Razer restent parmi les références les plus connues chez les joueurs PC, avec une offre qui va des modèles haut de gamme très complets aux versions plus accessibles. Les gammes BlackWidow et Huntsman visent en priorité le jeu compétitif et le confort de frappe
, grâce à des switches mécaniques ou optiques rapides, un rétroéclairage RGB complet et de nombreuses options de personnalisation dans le logiciel maison. Sélection d offres claviers Razer
|BlackWidow V4 Pro (Yellow Switch)
|269,99 € → 215,99 €
|environ 20 % de réduction
|Huntsman V3 Pro
|289,99 € → 231,99 €
|environ 20 % de réduction
|Huntsman V3 Pro Tenkeyless
|249,99 € → 199,99 €
|environ 20 % de réduction
|BlackWidow V4 X (Yellow Switch)
|149,99 € → 99,99 €
|environ 33 % de réduction
Souris Razer les offres les plus intéressantes
Les souris Razer sont particulièrement appréciées pour leur capteur précis, leurs formes variées et leurs poids adaptés à différents types de jeux. La gamme Basilisk vise un usage polyvalent orienté FPS et jeux d'action, la DeathAdder reste une icône chez les joueurs
qui aiment les formes plus classiques et la Viper se destine aux profils qui privilégient la légèreté et la réactivité. Sélection d offres souris Razer
Casques Razer en promotion pour le Black Friday
Sur la partie audio, Razer propose plusieurs gammes de casques qui couvrent un large spectre d'usages. Les modèles Barracuda visent un usage polyvalent entre jeu
et multimédia, les BlackShark V2 Pro ciblent plutôt les joueurs compétitifs qui veulent une bonne spatialisation et un microphone efficace
, tandis que la gamme Kraken reste une porte d'entrée connue pour ceux qui souhaitent un casque simple et efficace pour le jeu. Sélection d'offres casques Razer
Micros et accessoires streaming Razer pour les créateurs
Même si l'on pense souvent à Razer pour ses périphériques gaming, la marque s'adresse aussi aux créateurs de contenu avec une sélection de microphones et d'accessoires pensés pour améliorer la qualité audio et l'organisation d'un setup. Les micros Seiren permettent de franchir un cap important
par rapport à un micro de casque, tandis que les accessoires de bureau apportent un confort supplémentaire pour le streaming, la visioconférence ou l'enregistrement ponctuel. Sélection d offres streaming Razer
|Seiren V3 Mini (Black / White / Quartz)
|59,99 € → 39,99 €
|environ 33 % de réduction
|Razer Charging Dock
|79,99 € → 63,00 €
|environ 21 % de réduction
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