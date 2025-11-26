Black Friday 2025 : NZXT signe de grosses remises pour améliorer son PC sans exploser le budget

NZXT profite du Black Friday 2025 pour rendre ses boîtiers airflow, ses AIO Kraken et ses alimentations ATX 3.1 bien plus accessibles, de quoi upgrader son PC sans tout changer.

Pour améliorer son airflow et moderniser son boîtier

Pour refroidir un CPU moderne sans se ruiner

Pour sécuriser son build avec une alimentation adaptée

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Pour optimiser son setup sans tout changer

fait partie de ces constructeurs qui ne multiplient pas les nouvelles références, mais qui parviennent à chaque fois à proposer le composant le plus adapté aux différentes situations. Cette régularité, associé à la qualité de fabrication des périphériques, propulse naturellement la marque vers. La qualité a un prix, bien sûr, mais pour cette fin d'année,, avec des baisses significatives sur ses modèles phares.L'idée est ainsi de permettre à chacun de donner un vrai coup de frais à son setup, que ce soit pour mieux refroidir son processeur, sécuriser sa configuration ou enfin passer sur un boîtier plus pratique à monter et à ventiler.Pour ceux qui veulent d'abord régler le problème de la chaleur et du câble management, les boîtiers NZXT sont clairement au centre des promos. On retrouve des références solides comme les sérieset, toutes pensées pour offrir un airflow plus efficace et une meilleure expérience de montage.Les modèles récents comme leprofitent d'un design «actuellement très prisé et qui optimise la circulation de l'air, tandis que lereste un excellent choix pour une configuration bien ventilée et abordable. Lespermettent enfin de monter une machine micro-ATX compacte sans sacrifier la ventilation.Entre les processeurs de plus en plus exigeants et les GPU massifs, un bon refroidissement garde tout son intérêt. Les promos Black Friday tombent parfaitement avec deux AIO emblématiques de la marque. L'un compact et efficace, l'autre pensé pour les configurations haut de gamme.Leconvient à ceux qui veulent un AIO performant dans un format réduit, avec unsur la pompe. Levise quant à lui les configs plus costaudes, avec un radiateur 360 mm idéal pour les processeurs haut de gamme.Un bon AIO permet d'obtenir un refroidissementetqu'un ventirad d'entrée de gamme, surtout sur les CPU récents qui montent vite en température. Leressort ici comme la meilleure opportunité pour les configurations haut de gamme.L'alimentation reste l'un des éléments les plus importants d'un PC moderne. NZXT met en avant deux blocs ATX 3.1 conçus pour les configs actuelles et futures.Le modèlevise les grosses machines avec cartes graphiques haut de gamme, tandis que la versionconviendra parfaitement à une configuration milieu de gamme.Pris dans leur ensemble, ces deals NZXT couvrent trois besoins essentiels :et. En combinant un boîtier airflow, un AIO solide et une alimentation ATX 3.1, il devient possible de prolonger la vie de son PC tout en améliorant le confort et la stabilité.Ce Black Friday 2025 tombe donc au bon moment pour ceux qui voulaient déjà mettre les mains dans leur tour sans repartir de zéro sur une nouvelle configuration complète.