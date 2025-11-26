Black Friday 2025 : NZXT signe de grosses remises pour améliorer son PC sans exploser le budget

NZXT profite du Black Friday 2025 pour rendre ses boîtiers airflow, ses AIO Kraken et ses alimentations ATX 3.1 bien plus accessibles, de quoi upgrader son PC sans tout changer.
NZXT
fait partie de ces constructeurs qui ne multiplient pas les nouvelles références, mais qui parviennent à chaque fois à proposer le composant le plus adapté aux différentes situations. Cette régularité, associé à la qualité de fabrication des périphériques, propulse naturellement la marque vers un positionnement premium
. La qualité a un prix, bien sûr, mais pour cette fin d'année, NZXT met en avant plusieurs produits clés de son écosystème PC
, avec des baisses significatives sur ses modèles phares.
L'idée est ainsi de permettre à chacun de donner un vrai coup de frais à son setup, que ce soit pour mieux refroidir son processeur, sécuriser sa configuration ou enfin passer sur un boîtier plus pratique à monter et à ventiler.
Pour améliorer son airflow et moderniser son boîtier
Pour ceux qui veulent d'abord régler le problème de la chaleur et du câble management, les boîtiers NZXT sont clairement au centre des promos. On retrouve des références solides comme les séries H9
, H7
, H6
, H5
et H3
, toutes pensées pour offrir un airflow plus efficace et une meilleure expérience de montage.
Les modèles récents comme le NZXT H9 Flow
profitent d'un design « double chambre »
actuellement très prisé et qui optimise la circulation de l'air, tandis que le H7 Flow
reste un excellent choix pour une configuration bien ventilée et abordable. Les H3 Flow
permettent enfin de monter une machine micro-ATX compacte sans sacrifier la ventilation. Sélection de boîtiers NZXT en promotion
|NZXT H9 Flow Noir / Blanc
|179,90 € → 129,00 €
|environ 28 % de réduction
|NZXT H7 Flow Blanc
|139,90 € → 86,60 €
|environ 40 % de réduction
|H6 Flow RGB Noir
|159,90 € → 109,90 €
|environ 31 % de réduction
|NZXT H5 Flow Blanc
|94,90 € → 59,90 €
|environ 37 % de réduction
|NZXT H3 Flow Noir / Blanc
|79,90 € → 59,00 €
|environ 26 % de réduction
Pour refroidir un CPU moderne sans se ruiner
Entre les processeurs de plus en plus exigeants et les GPU massifs, un bon refroidissement garde tout son intérêt. Les promos Black Friday tombent parfaitement avec deux AIO emblématiques de la marque. L'un compact et efficace, l'autre pensé pour les configurations haut de gamme.
Le Kraken 240 V2
convient à ceux qui veulent un AIO performant dans un format réduit, avec un écran personnalisable
sur la pompe. Le Kraken Elite 360
vise quant à lui les configs plus costaudes, avec un radiateur 360 mm idéal pour les processeurs haut de gamme. Sélection d'offres sur les AIO Kraken
Un bon AIO permet d'obtenir un refroidissement plus silencieux
et plus stable
qu'un ventirad d'entrée de gamme, surtout sur les CPU récents qui montent vite en température. Le Kraken Elite 360
ressort ici comme la meilleure opportunité pour les configurations haut de gamme.
Pour sécuriser son build avec une alimentation adaptée
L'alimentation reste l'un des éléments les plus importants d'un PC moderne. NZXT met en avant deux blocs ATX 3.1 conçus pour les configs actuelles et futures.
Le modèle ATX 3.1 1200 W 80 Plus Gold
vise les grosses machines avec cartes graphiques haut de gamme, tandis que la version 750 W 80 Plus Bronze
conviendra parfaitement à une configuration milieu de gamme. Sélection d'alimentations NZXT
Pour optimiser son setup sans tout changer
Pris dans leur ensemble, ces deals NZXT couvrent trois besoins essentiels : mieux refroidir
, mieux alimenter
et mieux ventiler
. En combinant un boîtier airflow, un AIO solide et une alimentation ATX 3.1, il devient possible de prolonger la vie de son PC tout en améliorant le confort et la stabilité.
Ce Black Friday 2025 tombe donc au bon moment pour ceux qui voulaient déjà mettre les mains dans leur tour sans repartir de zéro sur une nouvelle configuration complète.
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