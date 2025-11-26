Black Friday 2025 : NZXT signe de grosses remises pour améliorer son PC sans exploser le budget

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 26 novembre 2025 à 09h00
NZXT profite du Black Friday 2025 pour rendre ses boîtiers airflow, ses AIO Kraken et ses alimentations ATX 3.1 bien plus accessibles, de quoi upgrader son PC sans tout changer.
Black Friday 2025 : NZXT signe de grosses remises pour améliorer son PC sans exploser le budget
NZXT fait partie de ces constructeurs qui ne multiplient pas les nouvelles références, mais qui parviennent à chaque fois à proposer le composant le plus adapté aux différentes situations. Cette régularité, associé à la qualité de fabrication des périphériques, propulse naturellement la marque vers un positionnement premium. La qualité a un prix, bien sûr, mais pour cette fin d'année, NZXT met en avant plusieurs produits clés de son écosystème PC, avec des baisses significatives sur ses modèles phares.

L'idée est ainsi de permettre à chacun de donner un vrai coup de frais à son setup, que ce soit pour mieux refroidir son processeur, sécuriser sa configuration ou enfin passer sur un boîtier plus pratique à monter et à ventiler.

Pour améliorer son airflow et moderniser son boîtier

Pour ceux qui veulent d'abord régler le problème de la chaleur et du câble management, les boîtiers NZXT sont clairement au centre des promos. On retrouve des références solides comme les séries H9, H7, H6, H5 et H3, toutes pensées pour offrir un airflow plus efficace et une meilleure expérience de montage.

Les modèles récents comme le NZXT H9 Flow profitent d'un design « double chambre » actuellement très prisé et qui optimise la circulation de l'air, tandis que le H7 Flow reste un excellent choix pour une configuration bien ventilée et abordable. Les H3 Flow permettent enfin de monter une machine micro-ATX compacte sans sacrifier la ventilation.

Sélection de boîtiers NZXT en promotion
NZXT H9 Flow Noir / Blanc 179,90 € → 129,00 € environ 28 % de réduction
NZXT H7 Flow Blanc 139,90 € → 86,60 € environ 40 % de réduction
H6 Flow RGB Noir 159,90 € → 109,90 € environ 31 % de réduction
NZXT H5 Flow Blanc 94,90 € → 59,90 € environ 37 % de réduction
NZXT H3 Flow Noir / Blanc 79,90 € → 59,00 € environ 26 % de réduction

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Pour refroidir un CPU moderne sans se ruiner

Entre les processeurs de plus en plus exigeants et les GPU massifs, un bon refroidissement garde tout son intérêt. Les promos Black Friday tombent parfaitement avec deux AIO emblématiques de la marque. L'un compact et efficace, l'autre pensé pour les configurations haut de gamme.

Le Kraken 240 V2 convient à ceux qui veulent un AIO performant dans un format réduit, avec un écran personnalisable sur la pompe. Le Kraken Elite 360 vise quant à lui les configs plus costaudes, avec un radiateur 360 mm idéal pour les processeurs haut de gamme.

Sélection d'offres sur les AIO Kraken
Kraken 240 V2 149,90 € → 119,99 € environ 20 % de réduction
Kraken Elite 360 (Noir) 329,90 € → 219,00 € environ 34 % de réduction

Un bon AIO permet d'obtenir un refroidissement plus silencieux et plus stable qu'un ventirad d'entrée de gamme, surtout sur les CPU récents qui montent vite en température. Le Kraken Elite 360 ressort ici comme la meilleure opportunité pour les configurations haut de gamme.

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Pour sécuriser son build avec une alimentation adaptée

L'alimentation reste l'un des éléments les plus importants d'un PC moderne. NZXT met en avant deux blocs ATX 3.1 conçus pour les configs actuelles et futures.

Le modèle ATX 3.1 1200 W 80 Plus Gold vise les grosses machines avec cartes graphiques haut de gamme, tandis que la version 750 W 80 Plus Bronze conviendra parfaitement à une configuration milieu de gamme.

Sélection d'alimentations NZXT
ATX 3.1 1200 W 80 Plus Gold 199,90 € → 169,00 € environ 15 % de réduction
750 W 80 Plus Bronze ATX 3.1 99,90 € → 69,90 € environ 30 % de réduction

Pour optimiser son setup sans tout changer

Pris dans leur ensemble, ces deals NZXT couvrent trois besoins essentiels : mieux refroidir, mieux alimenter et mieux ventiler. En combinant un boîtier airflow, un AIO solide et une alimentation ATX 3.1, il devient possible de prolonger la vie de son PC tout en améliorant le confort et la stabilité.

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Ce Black Friday 2025 tombe donc au bon moment pour ceux qui voulaient déjà mettre les mains dans leur tour sans repartir de zéro sur une nouvelle configuration complète.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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