Black Friday 2025 : HONOR brise les prix sur ses smartphones et tablettes premium

HONOR sort l'artillerie lourde pour le Black Friday 2025, avec une sélection de smartphones et tablettes premium à des tarifs plutôt attractifs. Une bonne partie du catalogue récent de la marque profite de remises immédiates, exclusives à la boutique officielle, et limitées à la période du 24 novembre au 7 décembre.

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Tablettes HONOR à prix réduit pour le Black Friday

Entre smartphones pliants, modèles photo haut de gamme et tablettes pensées pour le travail comme pour le divertissement,. L'occasion parfaite de s'équiper (ou de renouveler) sans se ruiner, grâce à des baisses qui peuvent dépasser les 600 € selon les configurations.Pour ce Black Friday, afin de rendre son offre le plus accessible possible, HONOR s'adresse à tous les profils. En ce sens, les produits proposés sont assez éclectiques à commencer par le Magic V5 qui vise clairement le très haut de gamme avec son design pliant ultra-fin, tandis que le Magic7 Pro met l'accent sur la photo, la puissance et la polyvalence au quotidien. De son côté, le HONOR 400 se pose comme un choix plus abordable, sans faire l'impasse sur la qualité de l'écran, l'autonomie ou la caméra IA 200 MP.HONOR propose également deux tablettes bien distinctes mais complémentaires. Lamise sur la simplicité et le confort avec un grand écran 12,1 pouces pour les séries, les cours ou les révisions, un processeur assez costaud pour le multitâche, et une finesse agréable en déplacement.De son côté, lamonte d'un cran avec, idéale pour créer, monter, dessiner ou simplement profiter d'un contenu immersif.HONOR signe donc un Black Friday solide, avec des smartphones premiums et des tablettes complètes à des prix bien plus doux que d'habitude.