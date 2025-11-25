Black Friday 2025 : HONOR brise les prix sur ses smartphones et tablettes premium

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 25 novembre 2025 à 09h30
HONOR sort l'artillerie lourde pour le Black Friday 2025, avec une sélection de smartphones et tablettes premium à des tarifs plutôt attractifs. Une bonne partie du catalogue récent de la marque profite de remises immédiates, exclusives à la boutique officielle, et limitées à la période du 24 novembre au 7 décembre.
Black Friday 2025 : HONOR brise les prix sur ses smartphones et tablettes premium
Entre smartphones pliants, modèles photo haut de gamme et tablettes pensées pour le travail comme pour le divertissement, HONOR propose un éventail d'offres conçu pour répondre à la plupart des usages. L'occasion parfaite de s'équiper (ou de renouveler) sans se ruiner, grâce à des baisses qui peuvent dépasser les 600 € selon les configurations.

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Les meilleures offres HONOR sur les smartphones

Pour ce Black Friday, afin de rendre son offre le plus accessible possible, HONOR s'adresse à tous les profils. En ce sens, les produits proposés sont assez éclectiques à commencer par le Magic V5 qui vise clairement le très haut de gamme avec son design pliant ultra-fin, tandis que le Magic7 Pro met l'accent sur la photo, la puissance et la polyvalence au quotidien. De son côté, le HONOR 400 se pose comme un choix plus abordable, sans faire l'impasse sur la qualité de l'écran, l'autonomie ou la caméra IA 200 MP.

Sélection d offres smartphones HONOR
HONOR Magic V5 + MagicPad 2 + clavier 2 368,00 € → 1 699,90 € remise immédiate de 668,90 €
HONOR Magic V5 1 999,90 € → 1 499,90 € remise immédiate de 500 €
HONOR Magic7 Pro 949,90 € → 799,90 € remise immédiate de 150 €
HONOR 400 499,90 € → 399,90 € remise immédiate de 100 €

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Tablettes HONOR à prix réduit pour le Black Friday

HONOR propose également deux tablettes bien distinctes mais complémentaires. La Pad 10 mise sur la simplicité et le confort avec un grand écran 12,1 pouces pour les séries, les cours ou les révisions, un processeur assez costaud pour le multitâche, et une finesse agréable en déplacement.

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De son côté, la MagicPad 2 monte d'un cran avec son écran OLED 12,3 pouces et ses huit haut-parleurs, idéale pour créer, monter, dessiner ou simplement profiter d'un contenu immersif.

Sélection d offres tablettes HONOR
HONOR Pad 10 (tablette + clavier + stylet) 499,70 € → 299,90 € remise immédiate de 199,80 €
HONOR MagicPad 2 (tablette + clavier) 599,80 € → 449,90 € remise immédiate de 149,90 €

HONOR - MagicPad 2 - 9
HONOR signe donc un Black Friday solide, avec des smartphones premiums et des tablettes complètes à des prix bien plus doux que d'habitude. Une belle occasion d'investir dans un produit durable sans sacrifier son budget.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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