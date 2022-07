Have a Nice Death : MàJ du 13 juillet, tous les détails

Mise à jour du 13 juillet d'Have a Nice Death Les départements agroalimentaire nocif et addictions sont désormais disponibles sans condition.

Les quêtes relatives à Régis (par exemple : Tuer X ennemis) fonctionnent comme prévu.

Les ennemis du Département agroalimentaire nocif sont désormais déblocables dans le Guide de l'employé.

Sorti en accès anticipé au mois de mars de cette année 2022, Have a Nice Death profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs, de chez Magic Design Studio. Dans ce sens, le studio a, dernièrement, déployé une mise à jour majeure, nommée « Fast Food » ou « Aggro-alimentaire » . Celle-ci a introduit plusieurs nouveautés au soft, dont un nouveau monde, un nouveau boss et plusieurs Thanagers, entre autres.Or, ce n'est pas tout. Récemment, soit le 13 juillet dernier, Have a Nice a accueilli une nouvelle mise à jour apportant. Voici lePour rappel, Have a Nice Death est un un roguelike d'action en 2D. Les joueurs et les joueuses sont amenés à incarner la Mort, un personnage qui est le fondateur et le PDG de Death, Incorporated. Cette entreprise est spécialisée dans le traitement des âmes dans l'au-delà. Ainsi, en tant que la Mort, les joueurs devront se frayer un chemin dans les différents niveaux, générés de façon procédurale, afin de remettre les employés les plus récalcitrants, dans le droit chemin.est actuellement en accès anticipé sur PC, via la plateforme Steam. Notre preview est, d'ailleurs, disponible, si vous désirez en savoir plus.