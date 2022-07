Have a Nice Death : La mise à jour majeure « Aggro-alimentaire » est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Sorti en accès anticipé sur PC, au mois de mars dernier,profite d'un véritable suivi de la part des développeurs de chez Magic Design Studios. D'ailleurs, ils viennent tout juste de déployer une. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, dont voici les détails.La mise à jour « Aggro-alimentaire » introduit, pour la première fois depuis le lancement du soft en accès anticipé,, nommé « le Département agroalimentaire nocif ». Là-bas, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la chaîne de restauration de l'après-vie, « Waldo Burger », tenu par Waldo, un automate armé d'une tronçonneuse.Deuxième, Have a Nice Death a accueilli, soit Waldo. En charge du Département agroalimentaire nocif, ce boss donnera du fil à retordre aux joueurs, qui devront composer avec ses attaques à la tronçonneuse et ses projections mortelles de soda. De plus, la mise à jour « Aggro-alimentaire » apporte: Pierce Görske, un burger Ninja tirant des cure-dents sur ses ennemis, et Lambert Heisenberg, un « chimiste et dealer à ses heures perdues ».Par ailleurs, plus desont désormais disponibles sur Have a Nice Death, ainsi que de. Dès à présent, depourront être débloqués en finissant Have a Nice Death et il sera possible d'contre du Soulary et du Prismium. Finalement, en terminant des défis spéciaux, les joueurs pourront choisir le département vers lequel ils souhaitent se diriger, après avoir battu un boss.Évidemment, les développeurs de Magic Design Studios ont profité de cette nouvelle mise à jour afin d'implémenter deset des. D'ailleurs, Josiane propose plus de 20 nouveaux contrats et de nouveaux dialogues, à découvrir dès maintenant.Pour rappel, Have a Nice Death est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, via la plateforme Steam. Les développeurs n'ont pas communiqué quant à la date de sortie de la version 1.0 du titre, ni s'il parviendra sur d'autres plateformes de jeu à l'avenir