Halo: Combat Evolved : La bêta arrive en février

Après Halo Reach, sorti en fin d'année, c'est Halo: Combat Evolved qui sera prochainement lancé sur PC. C'est pourquoi une bêta sera prochainement mise en place, afin d'effectuer divers tests avant sa sortie finale.

souhaite porter sa licence phare,, sur PC, par l'intermédiaire de la, et cela de la meilleure des manières, tout en espaçant les sorties de ses différents jeux pour que les joueurs puissent y profiter pleinement. Pour faire suite à, sorti ce 3 décembre, ce sera au tour d'de voir le jour sur PC, mais il devra passer par la case tests avant.Ainsi, comme l' ont indiqué les développeurs avec des partenaires du studio, et ils devraient s'ouvrir aux membres du programmecourant le mois de février. Aucune date de sortie n'a été précisée, mais les joueurs sélectionnés auront la possibilité de faire connaissance avec la campagne en solo ou coopération, mais aussi le multijoueur, dans le but de tester les serveurs et le cross-play Steam-Microsoft Store, entre autres. Si vous souhaitez devenir un membre Halo Insider, rendez-vous ici Pour rappel,, et accueillera par la suite Halo 2, Halo 3, la campagne Halo 3: ODST et Halo 4.