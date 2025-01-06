Hades 2 : Une mise à jour majeure arrive bientôt

Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2026.
Mais la véritable fin de l'histoire n'arrivera qu'avec le lancement de la v1.0, pour laquelle nous n'avons pas encore de date... cela dépendra de la façon dont se dérouleront nos mises à jour majeures !Dès que de plus amples informations concernant le contenu de la prochaine mise à jour majeure d'Hades 2 auront été dévoilées, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que vous pouvez retrouver Hades 2, qui est considéré comme un roguelite et dungeon crawler, sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).
Season's greetings from the Crossroads!🎄🎁— Supergiant Games (@SupergiantGames) December 23, 2024
Thank you for all your support of our team and Hades II this past year. For those playing in Early Access, please look forward to our second Major Update in early 2025. Until then, may moonlight guide you out there!🌒 pic.twitter.com/HNQ7gEMz3U
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