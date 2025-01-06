Hades 2 : Une mise à jour majeure arrive bientôt

Supergiant Games a indiqué, il y a peu de temps, qu'une mise à jour majeure sera déployée en ce début d'année 2025 sur Hades 2.

Une nouvelle mise à jour majeure en approche sur Hades 2

Mais la véritable fin de l'histoire n'arrivera qu'avec le lancement de la v1.0, pour laquelle nous n'avons pas encore de date... cela dépendra de la façon dont se dérouleront nos mises à jour majeures !

Season's greetings from the Crossroads!🎄🎁



Thank you for all your support of our team and Hades II this past year. For those playing in Early Access, please look forward to our second Major Update in early 2025. Until then, may moonlight guide you out there!🌒 pic.twitter.com/HNQ7gEMz3U — Supergiant Games (@SupergiantGames) December 23, 2024

En octobre 2024, les joueurs et les joueuses du rogueliteont pu découvrir le contenu de la mise à jour « The Olympic Update ». Supergiant Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, annoncé qu'En décembre dernier, le studio Supergiant Games a souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à sa communauté, via une publication sur son compte Twitter/X ainsi qu'un article sur la page Steam d'. Le studio a profité de l'occasion pour annoncer qu'. Grâce à ce patch, qui ne dispose pas encore de date de sortie, les joueurs et les joueuses pourront découvrir « l'affrontement final de la route alternative du jeu ».En outre,. Toutefois, la communauté devra attendre la sortie de la version 1.0 qui marquera l'arrivée de la « véritable fin de l'histoire ». À ce propos, les développeurs précisent :Dès que de plus amples informations concernant le contenu de la prochaine mise à jour majeure d'auront été dévoilées, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons, en guise de conclusion, que vous pouvez retrouver, qui est considéré comme un roguelite et dungeon crawler, sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).