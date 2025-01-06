Hades 2 : Une mise à jour majeure arrive bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2025 à 15h54
Supergiant Games a indiqué, il y a peu de temps, qu'une mise à jour majeure sera déployée en ce début d'année 2025 sur Hades 2.
Hades 2 : Une mise à jour majeure arrive bientôt
En octobre 2024, les joueurs et les joueuses du roguelite Hades 2 ont pu découvrir le contenu de la mise à jour « The Olympic Update ». Supergiant Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, annoncé qu'une nouvelle mise à jour majeure sera déployée au début de l'année 2025 sur Hades 2.

Une nouvelle mise à jour majeure en approche sur Hades 2

En décembre dernier, le studio Supergiant Games a souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à sa communauté, via une publication sur son compte Twitter/X ainsi qu'un article sur la page Steam d'Hades 2. Le studio a profité de l'occasion pour annoncer qu'Hades 2 accueillera une nouvelle mise à jour majeure au début de l'année 2025. Grâce à ce patch, qui ne dispose pas encore de date de sortie, les joueurs et les joueuses pourront découvrir « l'affrontement final de la route alternative du jeu ». 

En outre, Supergiant Games a prévu « au moins » une autre mise à jour majeure en accès anticipé pour Hades 2, en cette année 2025. Toutefois, la communauté devra attendre la sortie de la version 1.0 qui marquera l'arrivée de la « véritable fin de l'histoire ». À ce propos, les développeurs précisent : 
Mais la véritable fin de l'histoire n'arrivera qu'avec le lancement de la v1.0, pour laquelle nous n'avons pas encore de date... cela dépendra de la façon dont se dérouleront nos mises à jour majeures !
Dès que de plus amples informations concernant le contenu de la prochaine mise à jour majeure d'Hades 2 auront été dévoilées, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que vous pouvez retrouver Hades 2, qui est considéré comme un roguelite et dungeon crawler, sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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