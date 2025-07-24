Hades 2 : Le patch 11 est arrivé, avant le lancement en version 1.0

Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2026.
Ainsi, via cette mise à jour, les développeurs de chez Supergiant Games ont modifié certains éléments liés aux aspects nocturnes des armes, mais aussi aux Bienfaits accordés par les divinités, aux familiers et aux ennemis. En outre, le studio précise que les ressources « Zodiac Sand » et « Void Lens » vont être converties en « Prestige », et ce, en prévision du lancement de la version 1.0.
📝Full Patch Notes:https://t.co/mdYIFEvFod— Supergiant Games (@SupergiantGames) July 23, 2025
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