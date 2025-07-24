Hades 2 : Le patch 11 est arrivé, avant le lancement en version 1.0

Le roguelite de Supergiant Games, Hades 2, a accueilli une toute nouvelle mise à jour, alors que son lancement en version 1.0 est imminent.

Hades 2 se dote du Patch 11

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Hades 2 aura bientôt le droit à sa version 1.0

Alors que nous avions annoncé que notre patch précédent [The Unseen Update] serait probablement le dernier avant le lancement de la version 1.0, le Destin en a décidé autrement et nous vous proposons aujourd'hui un patch supplémentaire qui comprend des améliorations, des ajustements d'équilibrage et des corrections basés sur vos commentaires et nos observations. Merci d'avoir joué à la version en accès anticipé !

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Cela fait désormais plus d'un an que le dernier roguelite de Supergiant Games, à savoir, est en accès anticipé sur PC. Il y a très peu de temps,Comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de Supergiant Games,. Cette nouvelle mise à jour n'introduit, malheureusement, pas de nouveaux contenus sur le roguelite maisAinsi, via cette mise à jour, les développeurs de chez Supergiant Games ont modifié certains éléments liés aux aspects nocturnes des armes, mais aussi aux Bienfaits accordés par les divinités, aux familiers et aux ennemis. En outre, le studio précise que les ressources « Zodiac Sand » et « Void Lens » vont être converties en « Prestige », et ce, en prévision du lancement de la version 1.0.D'ailleurs,. Supergiant Games écrit à ce sujet, dans le patch notes :À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Il est possible que le roguelite quitte son accès anticipé d'ici la fin de cette année 2025, mais rien n'est encore sûr. Dès que nous en saurons plus à ce propos, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible en accès anticipé sur PC, notamment via Steam et via l'Epic Games Store.