Hades 2 : La version 1.0 n'est plus si loin

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juillet 2025 à 11h27
Supergiant Games a, récemment, apporté de plus amples précisions concernant la sortie de la version 1.0 d'Hades 2.
Hades 2 : La version 1.0 n'est plus si loin
Disponible depuis le 6 mai 2024 sur PC, le roguelite de Supergiant Games, Hades 2, est en accès anticipé depuis plus d'un an, et plus précisément depuis 14 mois. À présent, Supergiant Games se prépare au lancement de la version 1.0 d'Hades 2.

L'arrivée de la version 1.0 d'Hades 2 approche

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En effet, il y a très peu de temps, Supergiant Games a déployé une toute nouvelle mise à jour, soit le patch 10, sur Hades 2, qui apporte des ajustements par rapport aux nouveautés apportées par « The Unseen Update ». Dans le patch notes, les développeurs dudit roguelite précisent qu'il pourrait très bien s'agir de la dernière mise à jour d'Hades 2 avant la sortie de la version 1.0 :
Merci d'avoir joué à notre récente mise à jour Unseen ! Cette mise à jour apporte un certain nombre d'ajustements quant aux derniers ajouts. Nous continuerons à suivre vos commentaires, mais il s'agira probablement de notre dernière mise à jour avant le lancement de la version 1.0, quelle qu'en soit la date ! Nous sommes très reconnaissants de votre soutien tout au long de l'accès anticipé.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le lancement de la version 1.0 d'Hades 2 devrait se faire dans très peu de temps.

Une date de sortie pour la version 1.0 d'Hades 2 ?

Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Supergiant Games n'a pas partagé la date de sortie de la version 1.0 d'Hades 2. Toutefois, il y a de grandes chances que cela soit prévu pour la fin d'année 2025. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Miniature vidéo

Quel contenu pour la version 1.0 d'Hades 2 ?

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Selon les dernières informations connues, la version 1.0 d'Hades 2 apportera « la véritable fin de l'histoire ainsi que d'autres ajustements de finitions ». Sur la page Steam du titre, les développeurs précisent que les succès Steam seront également disponibles à la sortie de la version 1.0. Cependant, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Nul doute que Supergiant Games partagera de plus amples précisions, avant l'arrivée de la version 1.0.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam, et sur l'Epic Games Store.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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