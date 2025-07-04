Hades 2 : La version 1.0 n'est plus si loin

Supergiant Games a, récemment, apporté de plus amples précisions concernant la sortie de la version 1.0 d'Hades 2.

L'arrivée de la version 1.0 d'Hades 2 approche

Merci d'avoir joué à notre récente mise à jour Unseen ! Cette mise à jour apporte un certain nombre d'ajustements quant aux derniers ajouts. Nous continuerons à suivre vos commentaires, mais il s'agira probablement de notre dernière mise à jour avant le lancement de la version 1.0, quelle qu'en soit la date ! Nous sommes très reconnaissants de votre soutien tout au long de l'accès anticipé.

Une date de sortie pour la version 1.0 d'Hades 2 ?

Quel contenu pour la version 1.0 d'Hades 2 ?

Disponible depuis le 6 mai 2024 sur PC, le roguelite de Supergiant Games,, est en accès anticipé depuis plus d'un an, et plus précisément depuis 14 mois. À présent,En effet, il y a très peu de temps, Supergiant Games a déployé une toute nouvelle mise à jour, soit le patch 10, sur, qui apporte des ajustements par rapport aux nouveautés apportées par « The Unseen Update ». Dans le patch notes,Ainsi, comme vous l'aurez compris,Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes,. Toutefois, il y a de grandes chances que cela soit prévu pour la fin d'année 2025. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Selon les dernières informations connues,. Sur la page Steam du titre, les développeurs précisent que les succès Steam seront également disponibles à la sortie de la version 1.0. Cependant, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Nul doute que Supergiant Games partagera de plus amples précisions, avant l'arrivée de la version 1.0.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam, et sur l'Epic Games Store.