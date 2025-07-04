Hades 2 : La version 1.0 n'est plus si loin

Supergiant Games a, récemment, apporté de plus amples précisions concernant la sortie de la version 1.0 d'Hades 2.
Disponible depuis le 6 mai 2024 sur PC, le roguelite de Supergiant Games, Hades 2
, est en accès anticipé depuis plus d'un an, et plus précisément depuis 14 mois. À présent, Supergiant Games se prépare au lancement de la version 1.0 d'Hades 2
.
L'arrivée de la version 1.0 d'Hades 2 approche
En effet, il y a très peu de temps, Supergiant Games a déployé une toute nouvelle mise à jour, soit le patch 10, sur Hades 2
, qui apporte des ajustements par rapport aux nouveautés apportées par « The Unseen Update ». Dans le patch notes, les développeurs dudit roguelite précisent qu'il pourrait très bien s'agir de la dernière mise à jour d'Hades 2 avant la sortie de la version 1.0
:
Merci d'avoir joué à notre récente mise à jour Unseen ! Cette mise à jour apporte un certain nombre d'ajustements quant aux derniers ajouts. Nous continuerons à suivre vos commentaires, mais il s'agira probablement de notre dernière mise à jour avant le lancement de la version 1.0, quelle qu'en soit la date ! Nous sommes très reconnaissants de votre soutien tout au long de l'accès anticipé.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le lancement de la version 1.0 d'Hades 2 devrait se faire dans très peu de temps
.
Une date de sortie pour la version 1.0 d'Hades 2 ?
Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Supergiant Games n'a pas partagé la date de sortie de la version 1.0 d'Hades 2
. Toutefois, il y a de grandes chances que cela soit prévu pour la fin d'année 2025. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Quel contenu pour la version 1.0 d'Hades 2 ?
Selon les dernières informations connues, la version 1.0 d'Hades 2 apportera « la véritable fin de l'histoire ainsi que d'autres ajustements de finitions »
. Sur la page Steam du titre, les développeurs précisent que les succès Steam seront également disponibles à la sortie de la version 1.0. Cependant, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Nul doute que Supergiant Games partagera de plus amples précisions, avant l'arrivée de la version 1.0.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2
est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam, et sur l'Epic Games Store.
commentaire (0)