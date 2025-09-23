Hades 2 : Heure de sortie en France de la 1.0 et de la version Nintendo Switch/Switch 2

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 1.0 d'Hades 2 sur PC ainsi que des portages sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en France.

Heure de sortie de la 1.0 d'Hades 2 et des versions Switch/Switch 2 en France

Les heures de sortie d'Hades 2 dans le monde.

Le prix d'Hades 2

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un prétéléchargement pour Hades 2 ?

Comme vous le savez probablement déjà, au cours du dernier Nintendo Direct, Supergiant Games a annoncé quearrivent à la fin du mois de septembre 2025. Il se peut que vous attendiez la version 1.0 ou bien la sortie du fameux roguelite de Supergiant Games sur Switch avec impatience.Si tel est le cas, sachez que nous précisons, dans ce qui suit.Avant tout, rappelons quedébarquent le 25 septembre 2025. C'est ainsi après plus d'un an que le roguelite de Supergiant Games va sortir de son accès anticipé. D'ailleurs, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement, nous connaissonsAinsi,. Soulignons le fait que la version 1.0 dudit roguelite sera ainsi disponible sur Steam mais aussi sur l'Epic Games Store.D'après les informations disponibles sur la page Nintendo eShop du titre,est vendu à 29,99 € sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur la dernière console de Nintendo, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à 120 images par seconde en résolution 1080p en mode téléviseur, contre 60 images par seconde en résolution 1080p en mode portable. Sur Steam,est au prix de 28,99 € et est, pour rappel, compatible/jouable sur Steam Deck.Supergiant Games n'a pas communiqué à propos de la mise en place potentielle d'un prétéléchargement pour, notamment sur les deux consoles Nintendo Switch. Il y a ainsi peu de chances que cela arrive, avant sa sortie officielle. Toutefois, selon les détails disponibles sur la page Nintendo eShop du soft,pèserait 9,3 Go sur Nintendo Switch 2, contre 10 Go environ sur PC.Rendez-vous donc le 25 septembre 2025 pour découvrir. Le roguelite de Supergiant Games est actuellement disponible sur PC, via Steam et via l'Epic Games Store.