Hades 2 : Certains Bienfaits n'ont pas été supprimés, mais retravaillés

Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2026.
Dans le cas particulier de Smithy Sprint, nous voulions quelque chose de plus simple et de plus facile à utiliser pour l'un des principaux bienfaits du dieu de la forge. Cependant, dans le cadre de cette modification, nous avons déplacé le concept général de « continuer à sprinter pour une grosse explosion » pour qu'il fasse partie intégrante de l'Aspect de Nyx de l'arme Black Coat.Greg Kasavin encourage d'ailleurs vivement les joueurs à tester cette nouvelle configuration, précisant qu'il apprécie personnellement beaucoup cet aspect.
Hades 2 lead says the best boons from Early Access weren't killed, just reskinned: "We think it's important not to be too precious about these things" https://t.co/8GcXVfeKfv— GamesRadar+ (@GamesRadar) December 14, 2025
Chez Supergiant, je pense que nous avons appris à aimer et à faire confiance au processus qui nous mène au résultat final. Parfois, des idées intéressantes de bienfaits ou de bonnes lignes de dialogue finissent par être modifiées, mais nous pensons qu'il est important de ne pas être trop précieux à propos de ces choses lorsqu'elles existent au service d'un ensemble cohérent.Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2 est disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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