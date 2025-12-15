Hades 2 : Certains Bienfaits n'ont pas été supprimés, mais retravaillés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 décembre 2025 à 14h23
Supergiant Games s'est, récemment, exprimé à propos d'Hades 2, et plus précisément en ce qui concerne certains Bienfaits, qui semblaient avoir disparu.
Hades 2 : Certains Bienfaits n'ont pas été supprimés, mais retravaillés
Comme toujours, lorsqu'un jeu sort en accès anticipé, la communauté peut découvrir des synergies ou attaques très puissantes, qui peuvent disparaître par la suite. Hades 2 ne fait pas exception à la règle. Cependant, Supergiant Games tient à rassurer sa communauté : rien ne se perd, tout se transforme. Greg Kasavin, le directeur créatif du studio, a récemment pris la parole pour expliquer que certains Bienfaits d'Hades 2 n'ont pas été supprimés, mais simplement retravaillés.

Supergiant Games a affiné certains Bienfaits d'Hades 2

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C'est lors d'un échange avec les journalistes de GamesRadar que Greg Kasavin est revenu sur le sujet. Ce dernier a, alors, expliqué que certains Bienfaits d'Hades 2 n'ont pas été supprimés par l'équipe de développement. Néanmoins, ces éléments ont été retravaillés, pour affiner l'expérience. C'est, par exemple, le cas de « Smithy Sprint » :
Dans le cas particulier de Smithy Sprint, nous voulions quelque chose de plus simple et de plus facile à utiliser pour l'un des principaux bienfaits du dieu de la forge. Cependant, dans le cadre de cette modification, nous avons déplacé le concept général de « continuer à sprinter pour une grosse explosion » pour qu'il fasse partie intégrante de l'Aspect de Nyx de l'arme Black Coat.
Greg Kasavin encourage d'ailleurs vivement les joueurs à tester cette nouvelle configuration, précisant qu'il apprécie personnellement beaucoup cet aspect.

Supergiant Games ne veut pas pas être trop « précieux » avec ses idées

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Cet exemple illustre, d'ailleurs, parfaitement la philosophie de Supergiant Games : l'accès anticipé n'est pas seulement une phase de correction de bugs, c'est un moment crucial où les idées sont testées, avant de se concrétiser ou non. Pour Supergiant Games, il est crucial de savoir sacrifier ou modifier des éléments, même s'ils sont appréciés, pour le bien commun du projet final.
Chez Supergiant, je pense que nous avons appris à aimer et à faire confiance au processus qui nous mène au résultat final. Parfois, des idées intéressantes de bienfaits ou de bonnes lignes de dialogue finissent par être modifiées, mais nous pensons qu'il est important de ne pas être trop précieux à propos de ces choses lorsqu'elles existent au service d'un ensemble cohérent.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2 est disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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