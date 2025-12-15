Hades 2 : Certains Bienfaits n'ont pas été supprimés, mais retravaillés

Supergiant Games s'est, récemment, exprimé à propos d'Hades 2, et plus précisément en ce qui concerne certains Bienfaits, qui semblaient avoir disparu.

Supergiant Games a affiné certains Bienfaits d'Hades 2

Dans le cas particulier de Smithy Sprint, nous voulions quelque chose de plus simple et de plus facile à utiliser pour l'un des principaux bienfaits du dieu de la forge. Cependant, dans le cadre de cette modification, nous avons déplacé le concept général de « continuer à sprinter pour une grosse explosion » pour qu'il fasse partie intégrante de l'Aspect de Nyx de l'arme Black Coat.

Hades 2 lead says the best boons from Early Access weren't killed, just reskinned: "We think it's important not to be too precious about these things" https://t.co/8GcXVfeKfv — GamesRadar+ (@GamesRadar) December 14, 2025

Supergiant Games ne veut pas pas être trop « précieux » avec ses idées

Chez Supergiant, je pense que nous avons appris à aimer et à faire confiance au processus qui nous mène au résultat final. Parfois, des idées intéressantes de bienfaits ou de bonnes lignes de dialogue finissent par être modifiées, mais nous pensons qu'il est important de ne pas être trop précieux à propos de ces choses lorsqu'elles existent au service d'un ensemble cohérent.

Comme toujours, lorsqu'un jeu sort en accès anticipé, la communauté peut découvrir des synergies ou attaques très puissantes, qui peuvent disparaître par la suite.ne fait pas exception à la règle. Cependant, Supergiant Games tient à rassurer sa communauté : rien ne se perd, tout se transforme.C'est lors d'un échange avec les journalistes de GamesRadar que Greg Kasavin est revenu sur le sujet. Ce dernier a, alors, expliqué que. Néanmoins,. C'est, par exemple, le cas de « Smithy Sprint » :Greg Kasavin encourage d'ailleurs vivement les joueurs à tester cette nouvelle configuration, précisant qu'il apprécie personnellement beaucoup cet aspect.Cet exemple illustre, d'ailleurs, parfaitement la philosophie de Supergiant Games : l'accès anticipé n'est pas seulement une phase de correction de bugs, c'est un moment crucial où les idées sont testées, avant de se concrétiser ou non. Pour Supergiant Games, il est crucial de savoir sacrifier ou modifier des éléments, même s'ils sont appréciés, pour le bien commun du projet final.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.