Hades 2 accueille la mise à jour The Unseen, au contenu conséquent, avant sa sortie en 1.0

Supergiant Games a, récemment, déployé la mise à jour The Unseen sur son dernier roguelite, Hades 2.
C'est à la surprise générale que le studio de développement Supergiant Games a déployé une troisième mise à jour majeure et gratuite sur son roguelite, Hades 2
. Ce patch, baptisé « The Unseen », apporte de nombreux nouveaux éléments sur Hades 2
.
La mise à jour « The Unseen » est arrivée sur Hades 2
En effet, d'après les informations partagées sur la page Steam du soft, la mise à jour majeure et gratuite « The Unseen » d'Hades 2 a un contenu plus qu'important
. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent débloquer et découvrir de nouveaux aspects cachés pour les armes
. Ces derniers ont également la possibilité de relever de nouveaux défis inédits face à chaque Gardien
(boss final d'une zone), grâce à « Vow of Rituals ».
Les développeurs de chez Supergiant Games ont également apporté quelques modifications concernant « The Flames of Ygnium »
, qui offre désormais un style de combat plus fluide, et ont ajouté de nouveaux effets visuels pour les portraits des personnages
. Sans oublier, de toutes nouvelles musiques
. La communauté peut, par ailleurs, s'attendre à rencontrer de nouveaux ennemis redoutables
dans les zones « Erebus » et « City of Ephyra » et à découvrir de nouveaux événements optionnels avec les personnages
.
Bien évidemment, l'équipe en charge d'Hades 2
en a profité pour ajuster divers éléments du roguelite et corriger des problèmes rencontrés par la communauté. Pour l'occasion, Supergiant Games a partagé un nouveau trailer présentant la mise à jour « The Unseen » d'Hades 2
.
Hades 2 fait route vers sa version 1.0
En complément, Supergiant Games a précisé qu'Hades 2 entre dans sa phase finale de développement
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les développeurs préparent le lancement de la version 1.0
. Celle-ci devrait proposer « la véritable fin de l'histoire ainsi que d'autres ajustements de finition
».
Malheureusement, pour le moment, nous ne savons pas encore quand la version 1.0 d'Hades 2
se rendra disponible et donc quand le roguelite sortira de son accès anticipé. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées. À l'heure actuelle, vous pouvez retrouver Hades 2
sur PC, notamment sur Steam et l'Epic Games Store.
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