Hades 2 accueille la mise à jour The Unseen, au contenu conséquent, avant sa sortie en 1.0

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2025 à 11h11
Supergiant Games a, récemment, déployé la mise à jour The Unseen sur son dernier roguelite, Hades 2.
Hades 2 accueille la mise à jour The Unseen, au contenu conséquent, avant sa sortie en 1.0
C'est à la surprise générale que le studio de développement Supergiant Games a déployé une troisième mise à jour majeure et gratuite sur son roguelite, Hades 2. Ce patch, baptisé « The Unseen », apporte de nombreux nouveaux éléments sur Hades 2.

La mise à jour « The Unseen » est arrivée sur Hades 2

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En effet, d'après les informations partagées sur la page Steam du soft, la mise à jour majeure et gratuite « The Unseen » d'Hades 2 a un contenu plus qu'important. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent débloquer et découvrir de nouveaux aspects cachés pour les armes. Ces derniers ont également la possibilité de relever de nouveaux défis inédits face à chaque Gardien (boss final d'une zone), grâce à « Vow of Rituals ».

Les développeurs de chez Supergiant Games ont également apporté quelques modifications concernant « The Flames of Ygnium », qui offre désormais un style de combat plus fluide, et ont ajouté de nouveaux effets visuels pour les portraits des personnages. Sans oublier, de toutes nouvelles musiques. La communauté peut, par ailleurs, s'attendre à rencontrer de nouveaux ennemis redoutables dans les zones « Erebus » et « City of Ephyra » et à découvrir de nouveaux événements optionnels avec les personnages.
Bien évidemment, l'équipe en charge d'Hades 2 en a profité pour ajuster divers éléments du roguelite et corriger des problèmes rencontrés par la communauté. Pour l'occasion, Supergiant Games a partagé un nouveau trailer présentant la mise à jour « The Unseen » d'Hades 2.

Miniature vidéo

Hades 2 fait route vers sa version 1.0

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En complément, Supergiant Games a précisé qu'Hades 2 entre dans sa phase finale de développement. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les développeurs préparent le lancement de la version 1.0. Celle-ci devrait proposer « la véritable fin de l'histoire ainsi que d'autres ajustements de finition ».

Malheureusement, pour le moment, nous ne savons pas encore quand la version 1.0 d'Hades 2 se rendra disponible et donc quand le roguelite sortira de son accès anticipé. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées. À l'heure actuelle, vous pouvez retrouver Hades 2 sur PC, notamment sur Steam et l'Epic Games Store.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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