Hades 2 accueille la mise à jour The Unseen, au contenu conséquent, avant sa sortie en 1.0

Supergiant Games a, récemment, déployé la mise à jour The Unseen sur son dernier roguelite, Hades 2.

La mise à jour « The Unseen » est arrivée sur Hades 2

The UNSEEN UPDATE for HADES II is out now!!🌒



Unlock new weapon forms, face new Guardian variants, and more in our third Major Update in Early Access!



🌕Patch notes:https://t.co/RNR4xJpi2I



🌘Play now:

· Steam: https://t.co/MwAiwL8ZeW

· Epic: https://t.co/bKD6BvLhw6 pic.twitter.com/5076mvVc3G — Supergiant Games (@SupergiantGames) June 17, 2025

Hades 2 fait route vers sa version 1.0

C'est à la surprise générale que le studio de développement. Ce patch, baptisé « The Unseen », apporte deEn effet, d'après les informations partagées sur la page Steam du soft,. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent. Ces derniers ont également la possibilité de(boss final d'une zone), grâce à « Vow of Rituals ».Les développeurs de chez Supergiant Games ont également apporté, qui offre désormais un style de combat plus fluide, et ont ajouté. Sans oublier,. La communauté peut, par ailleurs, s'attendre à rencontrerdans les zones « Erebus » et « City of Ephyra » et à découvrirBien évidemment, l'équipe en charge d'en a profité pour ajuster divers éléments du roguelite et corriger des problèmes rencontrés par la communauté. Pour l'occasion,En complément,. De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Celle-ci devrait proposer « la véritable fin de l'histoire ainsi que d'autres ajustements de finition ».Malheureusement, pour le moment, nous ne savons pas encore quand la version 1.0 d'se rendra disponible et donc quand le roguelite sortira de son accès anticipé. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées. À l'heure actuelle, vous pouvez retrouversur PC, notamment sur Steam et l'Epic Games Store.