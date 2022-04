Gwent : The Witcher Card Game : MàJ 10.4, nouveautés et détails

Mise à jour 10.4 de Gwent : The Witcher Card Game Nouvelles fonctionnalités Nouvelles cartes des trésors oubliés : l'ensemble de l'Année du Crapaud maudit comprend 21 nouvelles cartes (2 pour chaque faction, plus 9 cartes neutres).

: fournira les informations les plus importantes et intéressantes sur le jeu, et remplacera celui de bienvenue et les écrans liés à différents événements et activités. Jeux de démarrage persistants : il est devenu impossible de supprimer ou modifier les jeux de démarrage. Toutefois, ils peuvent encore être dupliqués, et les copies peuvent être modifiées.

Jeu de cartes fortement inspiré du Gwynt dans, Gwent : The Witcher Card Game fait toujours parler de lui alors que les développeurs de chez CD Projekt Red viennent de déployer une toute nouvelle mise à jour sur le soft. Il s'agit du, apportant plusieurs nouveautés, des modifications d'équilibrage et des offres spéciales dans la boutique.Mais, sans plus tarder, voiciComme nous l'avons mentionné précédemment, la mise à jour 10.4 de Gwent : The Witcher Card apporte aussiquant à plusieurs cartes. Il est possible de prendre connaissance de ces changements via le patch notes, disponibles sur le site officiel du jeu Pour rappel,(Steam et GOG) mais aussi sur(iOS et Android).