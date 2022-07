GWENT : Rogue Mage : Le standalone roguelike du jeu de cartes de The Witcher est disponible

Au mois de février de cette année, nous apprenions que le studio polonais CD Projekt RED travaillait sur un standalone, dans l'univers de GWENT: The Witcher Card Game. D'ailleurs, Pawel Burza, responsable de la communication sur les jeux GWENT, avait déclaré, à ce sujet : « Ce n'est pas un autre jeu Witcher Tales, mais quelque chose de différent. Notre objectif est de proposer un jeu solo captivant pour les joueurs qui le préfèrent au Gwynt centré sur le multijoueur compétitif ».



Ce standalone portait alors le nom de « The Golden Nekker » et devait sortir d'ici la fin de l'année 2022. Or, à la surprise générale, le titre, renommé « GWENT : Rogue Mage », vient de se rendre disponible sur PC et smartphones. En effet, dès aujourd'hui, les joueurs et les joueuses, qui désirent essayer GWENT : Rogue Mage, peuvent le faire en se procurant le jeu sur la plateforme Steam ou GOG. En ce qui concerne les smartphones, le jeu est disponible via le Play Store ou l'Apple Store. La version PC est au prix de 9,99 €, alors que le tarif affiché sur le Play Store est de 10,99 €.



GWENT : Rogue Mage est considéré comme une extension solo de GWENT : The Witcher Card Game. Son gameplay est un mélange de mécaniques roguelike, de création de decks et de stratégie. Les événements narrés se déroulent avant l'arrivée de Geralt, sur le Continent. Le soft nous invite à suivre les aventures d'Alzur, un jeune mage, et sa compagne, Lily.





Ainsi, Gwent : Rogue Mage est disponible sur PC (via Steam et GOG) et smartphones (iOS et Android). Aucun portage, sur consoles, ne semble être prévu.