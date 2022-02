CD Projekt Red prévoit un nouveau stand-alone sur le Gwent pour cette année

PC Édition GOTY → 16,99 € au lieu de 49,99 €, soit 66 % de réduction.

Si les équipes de CD Projekt Red travaillent actuellement d'arrache-pied au développement des versions PS5 et Xbox Series deet de(aussi appelé Gwynt, dans The Witcher 3). Ce mini-jeu stratégique introduit dans le troisième opus The Witcher avait su plaire aux joueurs, à tel point que le studio avait sorti un titre à part entière, soit Gwent: The Witcher Card Game, avant d'en utiliser les mécaniques dans une nouvelle aventure, Thronebreaker: The Witcher Tales.Or, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, selon IGN . Il s'agirait d'une « expérience solo captivante », d'après les dires des développeurs. Pawel Burza, responsable de la communication sur les jeux Gwent, a déclaré « Ce n'est pas un autre jeu Witcher Tales, mais quelque chose de différent. Notre objectif est de proposer un jeu solo captivant pour les joueurs qui le préfèrent au Gwynt centré sur le multijoueur compétitif ».Pour le moment, ce nouveau jeu solo est connu sous le nom de « The Golden Nekker » et les développeurs n'ont pas donné davantage de précisions quant à son contenu et à sa date de sortie.. Nous avons d'ailleurs eu le droit à plusieurs visuels, dont certains représentent des cartes qui devraient être disponibles dans ledit titre.Découvrez ou redécouvrez The Witcher 3: Wild Hunt en profitant de belles réductions grâce à notre partenaire, Instant Gaming :