Strauss Zelnick reste confiant malgré le report de GTA 6 : « Nous nous sentons vraiment bien à ce sujet »

Alors que Grand Theft Auto 6 est repoussé à novembre 2026, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, affiche une sérénité absolue. Il défend la décision de Rockstar, évoque la montée en puissance du mobile et réaffirme l'indépendance du groupe.
Le géant américain Take-Two Interactive a dévoilé d'excellents résultats financiers, assombris toutefois par une annonce majeure : le report de Grand Theft Auto 6
. Initialement attendu au printemps, le jeu est désormais prévu pour le 26 novembre 2026
, soit six mois plus tard. Un nouveau délai que l'entreprise assume pleinement.
Un report assumé par Take-Two
Interrogé sur cette décision par nos confrères de GamesIndustry
, Strauss Zelnick affirme ne pas être inquiet pour un sou
concernant GTA 6:
Nous essayons de livrer l'expérience interactive la plus extraordinaire jamais créée. Rockstar et nous sommes alignés sur cet objectif, et nous nous sentons vraiment bien à ce sujet.
Selon lui, il ne s'agit pas d'un recul stratégique mais d'une décision nécessaire pour garantir la qualité « Parfois, plus de temps est requis pour peaufiner un jeu et assurer qu'il sorte dans sa meilleure forme possible
». Le dirigeant rappelle que le lancement reste prévu dans le même exercice fiscal, limitant ainsi l'impact sur les résultats.
Un effet domino sur l'industrie
Le retard de Grand Theft Auto VI
ne devrait pas freiner son succès, mais il bouscule le calendrier de l'industrie. De nombreux éditeurs avaient ajusté leurs sorties autour de la fenêtre initiale de mai 2026, anticipant une période « vide » pour éviter la concurrence directe. Ils devront désormais revoir leurs plans.
Nous sommes un acteur majeur du secteur, et il est naturel que nos concurrents ajustent leurs dates. Mais notre responsabilité, c'est avant tout envers les joueurs : leur offrir la meilleure expérience possible.
- Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive.
Le mobile, un pilier stratégique
Malgré la domination médiatique de Rockstar, Strauss Zelnick souligne que le succès du groupe repose de plus en plus sur le mobile. 46 % des revenus de Take-Two proviennent aujourd'hui de cette activité, contre 15 % pour Rockstar. Une part largement due à Zynga, rachetée en 2022, qui représente désormais environ la moitié des réservations nettes du groupe.
Il souligne donc que l'entreprise ne se repose pas sur GTA pour assurer sa croissance. En plus du secteur mobile qui va continuer de s'étendre, plusieurs projets inédits sont en préparation, comme Judas de Ken Levine ou Ethos du studio 31st Union. Le PDG rappelle que 11 franchises de Take-Two ont déjà dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus
pour un seul opus.
Zynga, de son côté, poursuit le développement de nouvelles propriétés intellectuelles tout en continuant d'exploiter ses succès historiques. Cette double approche, nourrir l'existant tout en innovant, constitue, selon Strauss Zelnick, la clé de la stabilité du groupe.
Pas de ruée vers les adaptations TV
Après l'échec critique du film Borderlands en 2023, Take-Two se montre prudent face à la tentation du transmedia. Si la série Fallout sur Netflix a prouvé qu'une adaptation réussie est possible, le PDG se veut mesuré
:
Nous ne sommes pas dans la production de films ou de séries. Ce n'est pas notre cœur de métier, ni un modèle économique positif pour nous. Nous privilégions les licences quand elles ont du sens.
Take-Two est donc plutôt serein sur son avenir, même si GTA 6 n'arrivera finalement que dans un an, le 19 novembre 2026.
commentaire (0)