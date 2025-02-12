GTA 6 : Un nouvel indice dissimulé dans une image de Red Dead Redemption 2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 février 2025 à 15h40
Le partage d'une image tirée de Red Dead Online (le mode multijoueur en ligne de Red Dead Redemption 2) réveille l'espoir de voir arriver prochainement le deuxième trailer de GTA 6.
GTA 6 : Un nouvel indice dissimulé dans une image de Red Dead Redemption 2
Pour supporter l'attente de la date de sortie officielle de Grand Theft Auto VI et la diffusion de la deuxième bande-annonce, la communauté est sur tous les fronts. Chaque image, chaque détail provenant d'un jeu Rockstar est analysé en détail pour trouver le plus petit indice donnant une indication sur l'une de ces informations. La dernière théorie en date est liée à Red Dead Online, et plus précisément à l'ultime image illustrant un billet de blog. 

Deux personnages de Red Dead Redemption 2 ressemblant étrangement à Jason et Lucia de GTA 6

Red Dead Online est le pendant multijoueur en ligne de l'épopée western imaginée par Rockstar. Régulièrement, le studio publie des billets annonçant notamment les récompenses hebdomadaires récupérables et les événements en jeu. Or, l'article de février 2025 sur le sujet a troublé les joueurs qui attendent avec impatience GTA 6. 

Dans les dernières lignes de l'article en question, il est possible de voir une image montrant deux personnages armés en train de braquer un bâtiment. Ils sont montrés de face, portes grandes ouvertes et une arme à feu à la main. Hormis l'absence de bandeaux couvrant leurs visages, la posture de ces deux braqueurs (respectivement une femme et un homme) a immédiatement fait penser à l'une des scènes de la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI

Rockstars recent post..(click on the link given in the post and scroll down) also more emphasis on the face on the window… they know exactly what they're doing.
byu/Ryex7 inGTA6

Mais s'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un véritable indice ? Pour de nombreux utilisateurs de Reddit, Rockstar s'est clairement inspiré du plan de la bande-annonce de GTA 6 pour créer cette image. Cependant, ce détail semble purement anecdotique et non un réel élément indiquant l'arrivée prochaine de la deuxième vidéo de présentation. Rappelons que cela fait maintenant plus de 400 jours que le premier trailer du titre a été partagé et que l'attente semble destinée à durer quelques jours de plus.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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