GTA 6 sur PC ça se confirme, mais...

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, s'est exprimé sur les versions PC des jeux, laissant sous-entendre que GTA 6 arriverait sur PC, encore une fois.

Vers une sortie de GTA sur PC, mais toujours pas de confirmation officielle

Le public répond toujours présent lorsqu'on propose des franchises de qualité, et il est crucial d'être disponible sur un large éventail de plateformes. Si une plateforme perd en valeur, il y en a toujours une autre pour la remplacer. Actuellement, la croissance du PC est impressionnante.



- Strauss Zelnick, PDG de Take-Two.







En fin de compte, nous choisissons soigneusement les plateformes que nous soutenons. Nous faisons en sorte que la technologie fonctionne tant que le public est assez large pour justifier cet investissement.

Annoncé il y a environ un an,. Même si l'espoir de le voir arriver plus tard sur cette plateforme est bien réel, puisque les derniers jeux Rockstar sont finalement sortis sur PC par la suite, il faut rester prudents tant qu'aucune officialisation n'a eu lieu.En effet, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, l'éditeur de la série, assure que la sortie d'un jeu sur PC « n'est pas compliquée » et souligne l'importance croissante de ce marché. Dans le passé, les jeux de la série GTA sont souvent sortis d'abord sur console avant d'être adaptés sur PC quelques mois plus tard. GTA 5 est par exemple arrivé en septembre 2013, avant d'être porté sur PC en avril 2015.Selon les tendances,, donc.Strauss Zelnick a ajouté, toujours lors du dernier bilan financier, que le PC est une plateforme « ouverte », qui devient de plus en plus importante et surtout que son support « n'est pas compliqué » pour l'éditeur.Les déclarations de Strauss Zelnick, mais l'absence d'annonce officielle laisse les fans impatients. Pour l'instant, il semble que les joueurs PC devront attendre encore un peu avant de pouvoir arpenter les rues de Vice City dans GTA 6, qui est prévu pour arriver durant l'automne 2025.