GTA 6 débarque dans le monde réel avec des voitures mythiques aperçues à Miami

À un mois de la sortie très attendue de GTA 6, Rockstar Games passe à la vitesse supérieure. La frontière entre fiction et réalité s'amincit à Miami, où des véhicules tout droit sortis du jeu ont été aperçus, transformant la ville en un avant-goût de Vice City.

L'effervescence autour de Grand Theft Auto VI, dont le lancement est prévu pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, atteint des sommets. Rockstar Games, conscient de l'attente phénoménale générée par sa production, a décidé de brouiller les lignes entre son univers virtuel et notre réalité. Après avoir déployé un dirigeable aux couleurs de Vice City et s'être offert une visibilité massive dans un stade, le studio intensifie sa communication de manière spectaculaire. La dernière initiative en date ? Faire circuler des voitures emblématiques du jeu directement dans les rues de Miami.

Quand la fiction s'invite dans le réel

En effet, des images, relayées notamment par le compte X (anciennement Twitter) GTASixInfo, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Nous pouvons y découvrir une Coquette, la version fictive de la célèbre Corvette dans l'univers GTA, arborant une livrée Vice City reconnaissable entre mille.

Rockstar appears to be bringing GTA 6's cars into the real world for its Miami marketing. A real-life Coquette has been spotted driving with a Vice City style wrap and Leonida license plate, alongside a Lamborghini wrapped in Vice Beach Police livery. (via IG/andrewblakeames) https://t.co/Zyq3q2ndfP — GTA 6 Info (@GTASixInfo) October 16, 2026

À ses côtés, une Lamborghini a été aperçue, entièrement redécorée pour ressembler à un véhicule de la police de Vice Beach. Si la marque Lamborghini n'apparaît pas officiellement dans le jeu, ses designs inspirent largement les bolides les plus luxueux que les joueurs pourront piloter.

Une stratégie publicitaire immersive

Cette opération marketing n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à immerger totalement les fans et le grand public dans l'ambiance de GTA 6 avant même sa sortie. Et évidemment, le choix de Miami est tout sauf anodin compte tenu du fait que la ville de Floride est la principale source d'inspiration pour Vice City, située dans l'État fictif de Leonida. En transformant la métropole en terrain de jeu promotionnel, Rockstar ancre son univers dans un lieu tangible et renforce l'anticipation et l'immersion.

















Comme promos, cette campagne marketing s'accélère au moment parfait, à un mois de la sortie, pour exciter encore un peu plus les futurs joueurs. Le studio vient de dévoiler la bande-annonce de lancement du jeu, un concentré d'action et de plans cinématiques qui a de nouveau enflammé la communauté puisque nous en avons appris un peu plus sur Jason Duval, l'un des deux protagonistes.

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Rendez-vous le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series (et peut-être dès début 2027 sur PC), pour découvrir tout cela par nous-mêmes, et nous immerger dans ce monde fictif.