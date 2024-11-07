GTA 6, Borderlands 4, Mafia: The Old Country... Take-Two fait le point sur les dates de sortie

Take-Two a donné plus d'informations sur les sorties de ses prochaines productions majeures, rassurant les futurs joueurs de GTA VI, Borderlands 4 et Mafia: The Old Country.
Take-Two, par le biais de ses filiales, a de très nombreux jeux en développement. Si GTA 6
est, sans aucune contestation possible le plus important, d'autres possèdent aussi une forte communauté. Et la société a profité de son dernier bilan financier
, comme toujours, pour communiquer quelques informations non négligeables, et surtout rassurantes pour celles et ceux qui craignent un report du très attendu GTA 6
.
GTA 6, toujours attendu pour fin 2025
Annoncé il y a un peu moins d'un an, par le biais d'une bande-annonce qui a été analysée de tous les côtés, GTA 6 doit arriver durant l'automne 2025
. Malgré les différentes rumeurs d'un report, Take-Two a une nouvelle fois confirmé que le titre serait lancé lors de cette période
, entre septembre et décembre 2025 donc.
Un lancement en septembre ou octobre pourrait être réalisable, étant donné que de nombreux opus, ou DLC sont sortis dans cette période. Réponse d'ici quelques mois, avec, espérons-le, une bande-annonce rapidement.
Borderlands 4 et Mafia: The Old Country d'ici mars 2026
Pour ce qui est des deux projets annoncés en août à l'occasion de la gamescom 2024, la sortie n'est pas forcément plus lointaine. Take-Two précise que le lancement aura lieu durant la prochaine année fiscale, c'est-à-dire entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026
. Toutefois, il ne s'agit pour le moment que d'un objectif de la part de la société. Une sortie plus lointaine pourrait être envisagée si le développement de l'un des jeux ne se déroule pas aussi bien que prévu.
Rappelons que lors de leur annonce, Borderlands 4 et Mafia: The Old Country ont tous les deux été annoncés pour 2025
. Take-Two pourrait donc nous offrir une belle triplette l'année prochaine, pour ravir les amateurs de ces trois licences. Plus d'informations pourraient être partagées dans quelques semaines, à l'occasion des Game Awards.
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