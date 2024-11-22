Grand Theft Auto 6 : Un développeur promet « des choses absolument époustouflantes »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 novembre 2024 à 14h55
En récupérant le prix du jeu le plus attendu de l'année 2025, un développeur anonyme de Grand Theft Auto VI a remercié les fans en donnant un petit teaser.
Grand Theft Auto 6 : Un développeur promet « des choses absolument époustouflantes »
Grand Theft Auto VI est le bien culturel le plus attendu depuis la sortie de son prédécesseur. S'il est prévu pour l'automne 2025 sans date précise pour le moment, chaque nouvelle information est attendue, analysée et relayée par des millions de personnes. D'ailleurs, cela a valu au titre de Rockstar Games de rafler le prix du jeu le plus attendu de 2025 lors des Golden Joysticks Awards. 

D'autres choses arrivent très vite pour Grand Theft Auto 6

Pour récupérer la récompense, David Manley (directeur de la publication chez Rockstar Games) est monté sur scène pour prononcer un discours. Très ému, il a avant tout souhaité remercier la communauté pour son engouement envers le sixième opus de Grand Theft Auto. Puis il a salué le travail des équipes de développement en donnant un détail qui n'a pas laissé les joueurs indifférents. 
Il y a un nombre incroyable de personnes qui font des choses incroyables sur Grand Theft Auto 6, des choses absolument époustouflantes. C'est donc un honneur de pouvoir venir ici et d'accepter ce prix au nom de tous. J'aimerais que plus d'entre nous puissent être ici. Merci beaucoup à tous, et oui, d'autres choses arrivent très vite.
Miniature vidéo

Faut-il s'attendre à voir de nouvelles images du jeu ou un trailer dans les semaines à venir ? Grand Theft Auto VI sera-t-il davantage présenté lors des Game Awards ? Les choses époustouflantes promises concerneront-elles le monde ouvert, le gameplay ou autre chose ? Le mystère reste entier. Néanmoins, l'attente commence à être longue pour celles et ceux qui guettent de nouvelles images du titre. Les derniers visuels en date remontent au 5 décembre 2023, date à laquelle le premier trailer de GTA 6 a été partagé.

La patience est donc toujours de mise. Mais d'après les déclarations de David Manley, l'attente ne devrait pas être trop longue. Pour conclure, rappelons que Grand Theft Auto VI sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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