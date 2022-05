GreedFall 2 est annoncé et prévu pour 2024

Pendant que nous travaillons sur Steelrising, notre amour pour l'univers GreedFall ne s'est jamais estompé, et nous sommes ravis d'y revenir. Via ce nouveau chapitre, les joueurs exploreront le vieux continent, composé d'environnements plus vastes et plus diversifiés. Ils rencontreront de nouveaux compagnons et de nouvelles factions, et j'espère qu'ils vivront des aventures inoubliables.

Sorti en fin d'année 2019,a rencontré un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, le titre s'est écoulé à plus de 2 millions de copies, selon les derniers chiffres partagés. Fort de ce succès,C'est la bonne nouvelle du jour : Nacon et Spiders viennent d'annoncer officiellement(GreedFall II: The Dying World, de son nom complet). Le titre est prévu pour. Comme son prédécesseur, GreedFall 2 sera un RPG se focalisant sur le choix des joueurs. Ce deuxième opus proposera unpuisque les combats devraient être plus tactiques.En ce qui concerne le scénario de GreedFall 2, l'éditeur a donné quelques précisions : les événements narrés se dérouleront avant ceux du premier opus, et donc avant l'aventure de De Sardet. Les joueurs et les joueuses incarneront, ramené de force sur le continent de Gacane. L'objectif principal devrait être le suivant : regagner sa liberté et avoir, de nouveau, le contrôle sur sa propre destinée. Pour cela, il faudra faire preuve de diplomatie, de ruse ou bien combattre, tout en s'appuyant sur ses alliés.La fondatrice et directrice du studio Spiders, Jehanne Rousseau, s'est exprimée au sujet de GreedFall 2 et a déclaré :En attendant l'arrivée de, si vous désirez vous plonger dans le premier opus, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur plusieurs versions du soft :