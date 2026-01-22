GreedFall: The Dying World annonce la date de sortie de la version 1.0, avec des portages sur PS5 et Xbox Series

Nacon et Spiders ont, récemment, dévoilé la date de sortie de la version 1.0 de GreedFall: The Dying World, et celle des versions PS5 et Xbox Series.

GreedFall: The Dying World nous donne rendez-vous en mars

GreedFall: The Dying World arrive sur PS5 et Xbox Series

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Cela fait plusieurs années maintenant queest disponible en accès anticipé sur PC. Après des mois et des mois de développement, le studio Spiders est prêt à sortir son RPG :En effet, via une récente vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de Nacon, le studio de développement Spiders a annoncé que. La vidéo en question, dont la durée dépasse trois minutes et qui comporte des séquences de gameplay, revient sur l'histoire ainsi que les mécaniques de, afin que toutes les joueuses et tous les joueurs aient toutes les informations nécessaires.Or,Nacon et Spiders ont profité de l'occasion pour indiquer que, soit deux jours après la sortie de la version 1.0 sur PC.À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore d'informations concernant le prix desur PS5 et Xbox Series, ni de détails à propos des éditions prévues. Nul doute que Nacon et le studio Spiders partageront tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet dans les semaines à venir.Rendez-vous donc au mois de mars 2026 pour découvrir la version 1.0 de, qui arrivera également à ce moment-là sur PS5 et Xbox Series. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.