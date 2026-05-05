GreedFall 2 reçoit un DLC après l'annonce de la fermeture de son studio

Un nouveau rebondissement survient dans l'affaire GreedFall. Alors que le studio vient de fermer ses portes, un DLC premium prévu pour le titre sort avec quelques jours d'avance et il est proposé gratuitement.

À la surprise générale, Nacon a décidé de fermer le studio Spiders peu de temps après le lancement en accès anticipé de GreedFall 2. Si des difficultés financières seraient à l'origine de cette fermeture, certains travailleurs de Spiders pensent que cette décision découle d'une tentative de sabotage de la part de l'éditeur.

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En réaction, les équipes de Spiders ont invité les joueurs à boycotter leurs différents jeux car ils ne feront plus aucun bénéfice sur les ventes. Pour l'heure, Nacon est resté silencieux. Mais le 4 mai 2026, un événement inattendu a choqué les utilisateurs encore présents sur le titre.

Le DLC Peren's Black Mass offert gratuitement aux joueurs de GreedFall 2 ?

En consultant les notes de patch sur Steam, les joueurs ont découvert qu'un DLC initialement prévu pour être payant avait été ajouté gratuitement dans la mise à jour du 4 mai. À l'origine, il devait être proposé à partir du 14 mai au prix de 9,99 euros. Mais les personnes qui ont découvert ce contenu gratuit ont fait un autre constat assez intriguant.

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Dive into the new “Peren's Black Mass” DLC quest, along with improvements to combat, quest progression, stability, and UI.



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Après avoir téléchargé la mise à jour en question, ceux-ci ont voulu voir comment activer la quête associée à ce DLC. Or, rien ne permet de lancer ce contenu additionnel. Si la description du DLC indique qu'il faut venir en aide au cardinal Pius à Peren, le personnage ne lance aucune quête et ne discute pas avec les joueurs.

Une histoire annexe impossible à lancer

Face à une telle situation, deux théories sont envisagées par la communauté. La première est qu'il s'agisse bien d'un contenu premium et qu'il y a eu un souci de communication. La seconde est que le DLC aurait été ajouté à la dernière mise à jour par obligation suite aux récents événements, mais qu'il est impossible à lancer car les développeurs n'auraient pas donné suffisamment de précisions.

Pour l'heure, Nacon n'a pas donné plus de précisions sur le sujet et les joueurs sont toujours dans le brouillard. Cependant, la tenue du Nacon Connect showcase le 8 mai prochain pourrait permettre d'éclaircir la situation. Affaire à suivre donc !