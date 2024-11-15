Gray Zone Warfare va s'améliorer drastiquement avec le cycle jour-nuit

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 novembre 2024 à 15h29
Le temps attendu cycle jour-nuit de Gray Zone Warfare vient de confirmer sa date de sortie tout en révélant ses spécificités. L'expérience changera radicalement.
Gray Zone Warfare va s'améliorer drastiquement avec le cycle jour-nuit
Sorti à la fin du mois d'avril dernier, Gray Zone Warfare est un FPS tactique d'infiltration, qui a trouvé son public avec un million de copies vendues alors qu'il n'est disponible qu'en accès anticipé, pour une somme assez conséquente de 34,99 €. Mais le potentiel est là, d'autant plus que les développeurs travaillent dur pour améliorer l'expérience, comme avec la future mise à jour qui se concentrera sur le cycle jour-nuit, comme promis.

Les détails du cycle jour-nuit de Gray Zone Warfare

Depuis de longs mois, nous savons que ce système dynamique allait arriver et cela fait quelques semaines que les développeurs, le studio MADFINGER Games, ont intensifié leur communication à ce sujet. Nous avons maintenant la date de sortie et tous les détails de cette mise à jour majeure, la première pour GZW, qui changera l'expérience.

Ce cycle jour-nuit permettra donc d'apporter un cycle dynamique, où la journée et la nuit suivront, qu'importe vos missions. Il faudra donc s'y préparer, en prenant du matériel adéquat pour ne pas se retrouver coincé, notamment en explorant de nuit, sans aucune visibilité. C'est dans ce sens que nous retrouverons des lunettes nocturnes, une lampe de poche ou encore un viseur laser. Il faudra aussi garder à l'esprit que les autres joueurs, et les PNJ pourront voir votre lumière, et donc prendre connaissance de votre présence.
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Des armes seront aussi ajoutées, comme le Colt 1911 et l'AKS-74U, sans oublier de nouveaux équipements et accessoires. Nous retrouverons également une vingtaine de nouvelles missions, et une meilleure IA. En bref, voici les points principaux de cette mise à jour :
  • Cycle jour-nuit
  • Nouvelles armes, accessoires et équipements
  • Plus de 20 nouvelles quêtes
  • Nouveau butin
  • IA plus avancée, pour la rendre plus réaliste, réactive et intelligente
  • Nouvelles fonctionnalités
  • Réduction du temps d'attente pour l'hélicoptère
  • Nombreux correctifs
Miniature vidéo

Date de sortie de la mise à jour Night Ops de GZW

Cette mise à jour ultra attendue arrive dès le 27 novembre dans Gray Zone Warfare. À ce moment, le téléchargement sera disponible et tous les joueurs pourront tester ces nouveautés. Il y a fort à parier pour que GZW soit de nouveau parmi les jeux les plus populaires, puisque de nombreux utilisateurs le relanceront pour découvrir tout cela.

De nouvelles personnes pourraient aussi se laisser tenter, d'autant plus qu'une promotion sera lancée à ce moment-là. Gray Zone Warfare reste disponible sur PC, via Steam.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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