Gray Zone Warfare : Une mise à jour majeure booste le PvP avec de nouvelles mécaniques tactiques

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 mars 2025 à 18h15
Après avoir réussi à séduire sa communauté avec la mise à jour « Night Ops », Gray Zone Warfare annonce aujourd'hui un nouveau tournant. La prochaine version 0.3, intitulée « Winds of War », apporte des combats PvP plus intenses, des frappes de mortiers et une gestion stratégique des territoires.
Gray Zone Warfare : Une mise à jour majeure booste le PvP avec de nouvelles mécaniques tactiques

Le PvP au cœur de l'expérience avec la mise à jour 0.3

Le studio MADFINGER Games veut renforcer l'intérêt des joueurs pour les affrontements PvP en intégrant une mécanique inédite : les Combat Operation Points (COP). Celle-ci permet aux factions de s'affronter plus régulièrement et naturellement pour le contrôle stratégique de la carte Lamang. Ces secteurs commenceront sous la domination d'ennemis contrôlés par l'IA, que les joueurs devront éliminer pour prendre possession du territoire.

Le contrôle de ces zones stratégiques deviendra alors crucial puisqu'il offrira aux équipes des points d'ancrage tactiques importants, variant entre simples abris rudimentaires et véritables avant-postes fortifiés.
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De nouveaux avant-postes à conquérir et défendre

Les nouveaux avant-postes, une fois capturés, offriront aux joueurs une base secondaire où ils pourront se regrouper et organiser leurs prochaines actions. Ces lieux varieront en taille et en importance, allant de simples cabanes à de véritables zones urbaines fortifiées.

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Ces emplacements ne seront pas uniquement des zones de repos : chaque avant-poste pourra être attaqué par les factions ennemies, obligeant ainsi les joueurs à rester vigilants et prêts à défendre leur territoire en permanence.

Pour éviter les tirs amis et favoriser les combats d'envergure, le jeu introduira une fonctionnalité : lorsqu'un affrontement entre joueurs adverses dure suffisamment longtemps, une zone PvP dynamique apparaîtra sur la carte, indiquant clairement où se déroule l'action.

Mortiers et frappes tactiques bientôt disponibles

Autre nouveauté importante, les développeurs prévoient d'intégrer prochainement des frappes de mortiers sur demande, permettant aux défenseurs sous pression de rééquilibrer les affrontements. Une option stratégique qui enrichira considérablement les batailles autour des avant-postes.

De plus, la météo évolue avec l'ajout d'un nouveau système : désormais, il sera possible de lancer des assauts sous la pluie, ce qui impactera non seulement l'ambiance, mais aussi la visibilité, renforçant le réalisme cher à la communauté.

pluie
Malgré ce tournant majeur vers le PvP, MADFINGER Games n'oublie pas les joueurs qui préfèrent une expérience plus calme. Le mode PvE restera entièrement accessible, permettant de profiter du jeu sans la pression des affrontements contre d'autres joueurs.

Cette mise à jour majeure 0.3 de Gray Zone Warfare, intitulée « Winds of War », est prévue pour une sortie prochaine sur PC, toujours en accès anticipé. Aucune date précise n'a été communiquée, mais le studio promet des nouvelles très prochainement. Nous devrions avoir plus de détails ces prochaines semaines, comme l'avait fait l'équipe avant le grand lancement de Night Ops.

Gray Zone Warfare est toujours disponible en accès anticipé sur Steam. Il est possible de l'acquérir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 19,79 € au lieu de 40 €, soit 51 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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