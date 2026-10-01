Gray Zone Warfare révèle la date de sortie de Rogue Ops, sa nouvelle mise à jour ambitieuse

Le jeu de tir tactique Gray Zone Warfare s'apprête à franchir une nouvelle étape de son accès anticipé. Avec le déploiement imminent de la mise à jour Rogue Ops, le titre promet de bouleverser ses mécaniques grâce à l'ajout de nouvelles zones, d'un système d'artisanat inédit et d'une refonte de la progression.

MADFINGER Games vient de fixer une date précise pour la prochaine grande étape de son jeu de tir tactique. La mise à jour Rogue Ops, révélée il y a quelques semaines à peine, sera déployée le 22 octobre prochain et marquera l'entrée officielle du titre dans une nouvelle phase de son développement alpha. Cette annonce s'accompagne d'une promesse forte, celle de transformer en profondeur la boucle de jouabilité principale tout en répondant aux demandes de la communauté Gray Zone Warfare.

Un système de planque et d'artisanat au cœur de l'expérience

La véritable révolution de cette mise à jour réside dans l'intégration d'une planque, plus communément appelée repaire, et d'un système de fabrication d'objets. Ces ajouts visent à offrir une toute nouvelle dimension à la progression. Les joueurs auront désormais la liberté de produire des substances chimiques à des fins médicales ou de se lancer dans la fabrication de narcotiques destinés au marché noir.



L'artisanat ne s'arrêtera pas à la simple création de consommables. Il permettra également de mener des recherches pour développer de nouvelles technologies. Les développeurs évoquent notamment des outils de piratage inédits, indispensables pour déverrouiller des zones de la carte jusqu'alors inaccessibles. Cette mécanique s'inscrit pleinement dans la progression narrative du jeu et rapproche un peu plus les escouades de la mystérieuse zone Ground Zero.

Exploration élargie et réinitialisation partielle

Pour accompagner ces nouvelles mécaniques, la carte de Lamang s'enrichit de trois zones majeures. L'observatoire radio, l'asile et le site de recherche militaire promettent des heures d'exploration supplémentaires. Ces environnements ont été conçus pour offrir de nouveaux défis tactiques tout en développant l'univers narratif de Gray Zone Warfare. Les vétérans y trouveront également des opportunités de mettre la main sur un butin d'une rareté exceptionnelle.







Cependant, l'arrivée de Rogue Ops s'accompagnera d'une étape redoutée par de nombreux joueurs, une réinitialisation des serveurs. Le studio opte ici pour une approche douce. Seuls l'équipement et la monnaie virtuelle seront effacés, permettant ainsi de conserver la progression liée à l'expérience et aux niveaux déjà acquis.

D'ici le 22 octobre et la sortie de la mise à jour, le studio prévoit de diffuser plusieurs journaux de développement pour détailler plus en profondeur les mécaniques de cette nouvelle version.

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