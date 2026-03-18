Gray Zone Warfare partage la date de sortie de Spearhead, sa mise à jour XXL



le 18 mars 2026 à 18h26 Publié par Corentin Rimbert le 18 mars 2026 à 18h26

La très attendue mise à jour Spearhead de Gray Zone Warfare promet de bouleverser l'expérience tactique des joueurs. Avec une refonte technique spectaculaire et un contenu d'une richesse inédite, le jeu de tir s'offre une véritable renaissance qui pourrait bien marquer un tournant décisif pour sa communauté.