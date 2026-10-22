Rogue Ops, la nouvelle mise à jour de Gray Zone Warfare, le propulse dans une nouvelle dimension

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 octobre 2026 à 17h02
La très attendue mise à jour Rogue Ops de Gray Zone Warfare est enfin disponible. Marquant le passage officiel du jeu en phase alpha, cette extension majeure introduit la gestion de planque, des opérations de contrebande périlleuses et de nouvelles zones à explorer pour les mercenaires virtuels.
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Rogue Ops, la nouvelle mise à jour de Gray Zone Warfare, le propulse dans une nouvelle dimension

Le studio tchèque MADFINGER Games vient de franchir une nouvelle étape dans le développement du très ambitieux }. Avec le déploiement de la quatrième mise à jour majeure baptisée Rogue Ops, le jeu de tir quitte officiellement sa phase pré-alpha. Fort de plus de 1,7 million de copies écoulées depuis son lancement en accès anticipé en avril 2024, le titre s'enrichit aujourd'hui de mécaniques inédites qui redéfinissent l'expérience de survie et d'exploration militaire.

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La planque au centre de l'expérience de jeu

L'ajout le plus significatif de cette mise à jour réside dans l'intégration de la planque. Cette base d'opérations personnelle offre aux joueurs de nouvelles opportunités économiques et stratégiques. Il est désormais possible d'y fabriquer du matériel médical, de développer des technologies militaires sensibles ou même de produire des substances illicites. Ces nouveautés poussent les mercenaires à faire des choix cruciaux pour leur progression.

Les joueurs peuvent opter pour la sécurité en vendant directement leurs créations à des fournisseurs locaux, ou tenter le diable. En effet, le transport de contrebande à travers le territoire de Lamang promet des récompenses bien plus lucratives, mais expose les convois aux attaques de factions rivales.

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« Rogue Ops représente une étape majeure pour Gray Zone Warfare et un pas important vers la concrétisation de notre vision du jeu » a déclaré Marek Rabas, PDG et Directeur créatif chez MADFINGER Games. « Nous avons consacré les mises à jour précédentes à renforcer les bases du jeu. Nous nous appuyons désormais sur celles-ci pour développer une nouvelle mécanique de jeu qui offre aux joueurs une plus grande liberté. »

Des zones inédites et un arsenal enrichi

Outre l'aspect gestion, l'exploration prend une nouvelle dimension avec l'ouverture de trois secteurs de haut niveau. Les joueurs les plus aguerris pourront s'aventurer dans un établissement psychiatrique abandonné, fouiller un centre de recherche militaire ou sécuriser un observatoire radio. Quinze autres lieux de moindre envergure viennent également densifier la carte du jeu.

 

Pour affronter ces nouveaux dangers, l'arsenal s'étoffe de sept armes à feu supplémentaires et de centaines de pièces de personnalisation. Ces ajouts s'accompagnent de l'intégration de nouveaux personnages jouables, diversifiant ainsi les profils disponibles sur le terrain.

Optimisation technique et réinitialisation partielle

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Le déploiement de Rogue Ops marque également la réinitialisation partielle des serveurs. Si la progression générale des joueurs est conservée, l'équipement et la monnaie accumulés sont remis à zéro, remettant tous les mercenaires sur un pied d'égalité pour la course à l'armement.

Sur le plan technique, le passage au moteur Unreal Engine 5.7 apporte des optimisations de performances bienvenues. L'intelligence artificielle, les animations, le rendu sonore et le système de santé ont subi de nombreuses améliorations pour rendre les affrontements plus réalistes. De plus, de nouvelles mesures de sécurité ont été implantées pour lutter efficacement contre la triche.

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Pour fêter ce lancement, une campagne de récompenses est organisée sur Twitch jusqu'au 6 novembre, permettant de récupérer des éléments cosmétiques exclusifs. Le jeu bénéficie par ailleurs d'une réduction temporaire sur Steam, pour tenter d'attirer encore plus de joueurs.

Gray Zone Warfare reste pour le moment disponible sur Steam, mais il devrait faire son arrivée sur consoles plus tard.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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