« Pas aussi bons que Dickens » : l'aveu choc du créateur de Grand Theft Auto



le 04 décembre 2025 à 15h16 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2025 à 15h16

Dan Houser, cofondateur de Rockstar et scénariste de GTA, a récemment révélé une comparaison surprenante. Pour lui, bien que ses jeux n'atteignent pas le génie de Charles Dickens, ils partagent une ambition commune : la construction d'un monde riche, crédible et foisonnant, à l'image des grands romans.