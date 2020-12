GTA IV: L'Édition Intégrale listée sur PS5 et Xbox Series

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En attendant la sortie de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S, les détenteurs de consoles nouvelle génération vont peut-être avoir de quoi se familiariser un peu plus avecgrâce à Grand Theft Auto IV.l'un des titres de Rockstar Games avant même l'annonce officielle de la part du studio. Une chose assez courante ces derniers temps. Ainsi, grâce à nos confrères de Exputer , nous avons appris quea en effet été répertorié par la société, bénéficiant alors d'Dans cette édition, les joueurs devraient bénéficier de« The Lost and Damned » et « The Ballad of Gay Tony ». Ces derniers reprennent l'histoire du motard Johnny Klebitz et de Luis Fernando Lopez, deux bandits de Liberty City. Également, à travers ce remaster,Selon le leak, Grand Theft Auto IV: l'Édition Intégrale