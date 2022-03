GhostWire: Tokyo : Heure de sortie & prétéléchargement

Heure de sortie de GhostWire: Tokyo

PS5 → Dès 0h00 le 25 mars

→ Dès 0h00 le 25 mars PC → Dès 00h00 le 25mars

Quand peut-on prétélécharger GhostWire: Tokyo ?

Édition Standard → 42,99 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 56,89 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Si la communication s'intensifie autour de GhostWire: Tokyo ces derniers temps, c'est parce que sa sortie officielle est imminente. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir mettre les mains sur le nouveau titre de Tango Gameworks. D'ailleurs, nous avons récemment eu le droit à plus d'informations concernant le genre du jeu, son monde ouvert et sa durée de vie. Or, ce n'est pas tout. Le studio de développement et l'éditeur ont récemment partagé une information importante. Sur le compte Twitter playGhostwire, ils ont dévoilé, sur les différentes plateformes de jeu. De plus, nous connaissons les dates pour le prétéléchargement.GhostWire Tokyo sera disponible le même jour et à la même heure pour toutes les plateformes de jeu et le monde entier, soit dans la nuit, et plus précisément à minuit. Ainsi, peu importe la plateforme de votre choix, vous découvrirezen même temps que tout le monde.En revanche, toutes celles et tous ceux, ayant précommandé la Deluxe Edition du soft sur PS5, ont le droit à un accès anticipé . Ainsi, ils pourront jouer à Ghostwire: Tokyo avec trois jours d'avance puisque. Par contre, il n'y a malheureusement pas d'accès anticipé pour les versions Steam et Epic Games du titre. Les joueurs PC devront donc attendre la sortie officielle du jeu.Finalement, en ce qui concerne, tout le monde est logé à la même enseigne. En effet,Le prétéléchargement du titre s'est rendu disponible le 20 mars dernier. les configurations requises sont connues ). Vous pouvez vous le procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :