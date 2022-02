GhostWire: Tokyo : Comment jouer en accès anticipé ?

Comment jouer à GhostWire: Tokyo en accès anticipé ?

PC Édition Standard → 43,69 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 57,89 € au lieu de 79,99 €, soit 28 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Près de trois ans après son annonce, à l'occasion de l'E3 2019, et après un long moment de silence,, en tant qu'exclusivité temporaire, très vraisemblablement. Cependant, si vous faites partie de celles et ceux souhaitant en profiter le plus vite possible, parce qu'il fait partie de vos jeux les plus attendus, sachez que. Celle-ci vous propose, en effet, en plus des nombreux cosmétiques, trois jours d'accès anticipé, soit d'y jouer dès le 22 mars.Malheureusement, il semblerait que cette offre ne soit valable. L'Édition Deluxe sur PC, notamment Steam, ne précise aucunement un accès anticipé, seulement les quelques cosmétiques, comprenant les tenues streetwear et la tenue de shinobi et kunai. Il se peut toutefois que cela soit mis à jour, auquel cas nous modifierons ces lignes. Mais à l'heure actuelle, selon les informations communiquées, cet accès anticipé de trois jours n'est proposé qu'aux joueurs PS5.Ainsi,, uniquement sur PS5. Le reste du contenu est similaire à la version Deluxe sur PC.Pour rappel, dans, vous vous retrouvez plongé dans la capitale du Japon, où tous ses habitants ou presque ont disparu. Vous devrez alors mener votre enquête, armé de puissantes armes, dans le but de trouver qui est derrière ces disparitions et sauver Tokyo.arrivera, pour rappel, le 25 mars 2022 sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà le précommander, par le biais de notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur :