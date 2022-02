GhostWire: Tokyo : Les configurations PC

Les configurations PC de GhostWire: Tokyo

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Processeur → CORE I7 4770K 3.5GHZ ou AMD RYZEN 5 2600

CORE I7 4770K 3.5GHZ ou AMD RYZEN 5 2600 Mémoire vive → 12 Go de mémoire

12 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT (VRAM 6 Go ou plus)

NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT (VRAM 6 Go ou plus) DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 20 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Processeur → CORE I7 6700 3.4GHZ ou AMD RYZEN 5 2600

CORE I7 6700 3.4GHZ ou AMD RYZEN 5 2600 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GTX 1080 OR AMD RX 5600 XT (VRAM 6 Go ou plus)

NVIDIA GTX 1080 OR AMD RX 5600 XT (VRAM 6 Go ou plus) DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 20 Go d'espace disque disponible

PC Édition Standard → 43,69 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 57,89 € au lieu de 79,99 €, soit 28 % de réduction.



Après une longue attente, GhostWire: Tokyo, développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda, est enfin sur le point sur de sortir, sur PC et PS5 (exclusivité temporaire, à l'instar de DEATHLOOP). Pour que tous les joueurs puissent savoir si leur PC sera en mesure de faire tourner cette nouvelle expérience horrifique,Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous,, notamment au niveau de la RAM et du processeur. La bonne nouvelle est qu'il ne vous faudra pas un espace de stockage relativement important, puisque seulement 20 Go d'espace libre sont demandés pour pouvoir installer GhostWire: Tokyo.Si certaines des informations présentes ci-dessus évoluent d'ici à la sortie de GhostWire: Tokyo, nous ne manquerons pas de les mettre à jour. GhostWire: Tokyo arrivera, pour rappel, le 25 mars 2022 sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà le précommander sur PC, par le biais de notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur :