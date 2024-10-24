Ghostwire: Tokyo offert sur l'Epic Games Store

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 31 octobre, Ghostwire: Tokyo gratuitement, pile pour profiter d'Halloween dans une ambiance pesante.
Depuis maintenant plus de cinq ans, les papas de Fortnite
nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Ghostwire: Tokyo d'être offert sur l'Epic Games Store
.
Ghostwire: Tokyo gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 31 octobre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Ghostwire: Tokyo
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'une expérience narrative bourrée d'action qui nous place dans les rues de Tokyo, où les habitants ont disparu. Des forces surnaturelles ont pris place, et vous devrez mener l'enquête pour tenter d'en savoir plus sur cette étrange situation.
De redoutables forces surnaturelles invoquées par un dangereux maître de l'occulte ont envahi Tokyo et causé en un instant la disparition de sa population. Dans Ghostwire: Tokyo, AFFRONTEZ L'INCONNU en scellant une alliance avec une puissante entité spectrale en quête de vengeance. Maîtrisez un puissant arsenal de capacités pour révéler la sombre vérité qui se cache derrière cette disparition.
Comment avoir Ghostwire: Tokyo gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 31 octobre et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 7 novembre pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer.
Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming
vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 8,39 € au lieu de 60 €, soit 86 % de réduction.
- Édition Deluxe → 10,79 € au lieu de 80 €, soit 87 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
- Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 90 €, soit 78 % de réduction.
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