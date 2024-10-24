Ghostwire: Tokyo offert sur l'Epic Games Store

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2024 à 18h41
Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 31 octobre, Ghostwire: Tokyo gratuitement, pile pour profiter d'Halloween dans une ambiance pesante.
Ghostwire: Tokyo offert sur l'Epic Games Store
Depuis maintenant plus de cinq ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Ghostwire: Tokyo d'être offert sur l'Epic Games Store.

Ghostwire: Tokyo gratuit sur l'Epic Games Store

Dès ce 31 octobre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Ghostwire: Tokyo à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'une expérience narrative bourrée d'action qui nous place dans les rues de Tokyo, où les habitants ont disparu. Des forces surnaturelles ont pris place, et vous devrez mener l'enquête pour tenter d'en savoir plus sur cette étrange situation.
De redoutables forces surnaturelles invoquées par un dangereux maître de l'occulte ont envahi Tokyo et causé en un instant la disparition de sa population. Dans Ghostwire: Tokyo, AFFRONTEZ L'INCONNU en scellant une alliance avec une puissante entité spectrale en quête de vengeance. Maîtrisez un puissant arsenal de capacités pour révéler la sombre vérité qui se cache derrière cette disparition.
Miniature vidéo

Comment avoir Ghostwire: Tokyo gratuitement ?

Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 31 octobre et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 7 novembre pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.

Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.

Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
  • PC
    • Édition Standard → 8,39 € au lieu de 60 €, soit 86 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 10,79 € au lieu de 80 €, soit 87 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 90 €, soit 78 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

PS Plus novembre 2024 : Les jeux offerts révélés
GhostWire: Tokyo 30 octobre 2024

PS Plus novembre 2024 : Les jeux offerts révélés

Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de novembre 2024 ont été dévoilés.
Prime Gaming : GhostWire: Tokyo et six autres jeux pour octobre 2023
GhostWire: Tokyo 28 septembre 2023

Prime Gaming : GhostWire: Tokyo et six autres jeux pour octobre 2023

Amazon continue de proposer des licences reconnues pour son offre Prime Gaming, notamment avec GhostWire: Tokyo, pour octobre 2023.
GhostWire: Tokyo : Carte (map) interactive de Shibuya
GhostWire: Tokyo 16 mars 2023

GhostWire: Tokyo : Carte (map) interactive de Shibuya

L'utilisation d'une carte interactive pour GhostWire: Tokyo peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes, récupérer des collectibles, etc. C'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

commentaire (0)