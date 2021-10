Ghost Recon Frontline proposera une expérience bien différente des autres battle royale

Nous ne voulions pas arriver sur le marché avec la même chose que tout le monde. Il a toujours été question de notre vision du jeu. Nous sommes tous des joueurs de jeu de tir, nous avons cette expérience et Frontline est notre vision très personnelle du genre.

À l'occasion du vingtième anniversaire de la franchise,. Une grande partie de la communauté attendait un jeu solo, pour renouer avec ce qui a fait le succès de la franchise. C'est un tout autre chemin qu'a décidé de prendre le studio,Dans, les joueurs se retrouveront en équipe de trois et devront se battre entre eux pour récupérer des Intels et découvrir le point d'extraction, pour monter à bord d'un hélicoptère et s'enfuir. Si le pitch peut faire penser à plusieurs jeux du genre qui sont sortis ces dernières années, le studio veut rassurer les joueurs, en expliquant que nous aurons affaire à quelque chose de bien différent.Dans un entretien avec GamesRadar+ , Stefan Marinescu, directeur de la marque, a expliqué que « Frontline est différent à bien des égards » de ce que nous connaissons. Même s'il ne s'éloigne pas des principes de base du genre battle royale, l'essence même de la franchise sera présente, qualifiantde « jeu de tir tactique, d'action et de PvP massif ».Bien évidemment, il faudra plus que quelques mots pour convaincre les joueurs, qui n'ont pas l'air d'avoir été séduits, pour le moment. Le trailer d'annonce, par exemple, possède quasiment quatre fois plus de dislikes que de likes, montrant que la communauté n'attendait pas une telle annonce. Un premier avis pourra d'ailleurs se faire via le premier test fermé , qui aura lieu du 14 au 21 octobre.ne possède aucune date de sortie, mais arrivera en free-to-play sur PC, PlayStation et Xbox.