Ghost Recon Frontline : Comment participer au test fermé sur PC ?

Comment participer au test fermé de Ghost Recon Frontline ?

La classe Assaut excelle au combat rapproché et aux manœuvres offensives.

La classe Soutien offre une protection supérieure avec des compétences de fortification.

La classe Éclaireur peut facilement procéder à la reconnaissance de la zone pour son escouade, révélant et traquant les ennemis à distance sans crainte de représailles.

Ce 5 octobre,, un battle royale free-to-play qui se trouve dans l'univers. Même si les informations ne sont pas très nombreuses, un mode a été présenté, Extraction. Ici, 100 joueurs seront répartis en équipe de trois et doivent s'échapper d'une carte en récoltant des Intels. Naturellement, cela ne sera pas aussi simple, puisqu'une fois que l'hélicoptère est appelé, il est visible par tous et peut donc être emprunté par tous.D'autres modes seront lancés à la sortie du jeu, mais ces derniers n'ont pas encore été détaillés par Ubisoft Bucarest, le studio de développement.Pour avoir un premier retour,. Celui-ci permettra de découvrir en avant-première cette nouvelle expérience, comprenant le mode Extraction et trois classes de personnages, que sont :Si vous souhaitez faire partie des premiers à découvrir Frontline, sachez que vous n'avez qu'à vous inscrire via le site officiel . Sélectionnez bien PC comme plateforme. Si vous n'avez pas de PC, Ubisoft précise que vous pouvez toujours vous inscrire sur votre plateforme de prédilection (PlayStation et Xbox) en vue des prochains tests qui seront réalisés sur ces plateformes.Petite précision, si vous êtes sélectionné, vous pourrez inviter jusqu'à deux amis pour participer à ce premier test fermé. Il faut cependant qu'ils soient également sur PC. Le test prendra place du 14 au 21 octobre et tous les joueurs européens sont éligibles.