Ghost Recon : Ubisoft offre le jeu original ainsi que deux DLC pour Ghost Recon Wildlands et Breakpoint

PC → 11,88 € au lieu de 59,99 €, soit 80 % de réduction.

→ Xbox One → 29,99 € au lieu de 119,99 €, soit 75 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Que vous soyez sur PC ou sur consoles,. Vous avez en tout et pour tout jusqu'au 11 octobre 2021 pour obtenir ces extensions, et pour cela, rendez-vous sur le store de votre console, ou directement sur le site d' Ubisoft Store , l' Epic Game Store ou Steam L'extensionvous permettra de vous glisser dans la peau d'un ghost traqué par des renégats des Forces spéciales qui ont fondé leur propre armée. Votre escouade va devoir redoubler d'efforts pour accomplir la mission qui va se présenter à vous. Bien évidemment, de nouvelles compétences et de nouvelles armes sont à débloquer.Il en va de même pour l'extensionqui elle, s'axe davantage sur un gameplay de furtivité. Avec plus de 7h de nouveaux contenus, vous aurez la possibilité de traiter 8 missions scénarisées et récupérer 10 récompenses exclusives sur le thème de Splinter Cell.Enfin, en plus de ces extensions,vous fait cadeau du jeu original, mais toujours disponible dans un temps limité. Vous avez en effet jusqu'au 11 octobre également pour le récupérer gratuitement sur PC Pour rappel, Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :