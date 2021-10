Ghost Recon Breakpoint va profiter d'une nouvelle campagne solo

Ghost Recon Breakpoint accueille Operation Motherland

PC → 11,29 € au lieu de 59,99 €, soit 81 % de réduction.

→ Xbox One → 29,99 € au lieu de 119,99 €, soit 75 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

n'est pas mort. Malgré ce que nous pourrions croire,a encore quelques cartouches à dégainer, et pas n'importe lesquelles puisque le studio a annoncé l'arrivée de l'« Operation Motherland », une toute nouvelle campagne solo.Étant un nouveau mode conquête, les joueurs devront libérer, territoire par territoire. Pour cela, ils seront dirigés par, responsable des Ghosts dans l'opus précédent. Bien évidemment, la libération des terres ne se fera pas non sans mal, et plusieurs missions seront à accomplir dans chacun des territoires avec à la fin, un lieutenant à éliminer pour chaque zone.Lorsque les joueurs parviendront à terminer une mission, cela aura un impact sur la situation globale de l'île, avec une évolution en temps réel dans les autres zones et sur l'avancée des ennemis.Par ailleurs,fera son retour dans la licence, et amènera son lot de nouveautés avec de nouveaux convois et nouvelles patrouilles, mais aussi leurs propres hélicoptères, camions, ainsi que 5 nouveaux types d'ennemis qui demanderont de la part des joueurs d'employer des méthodes inédites pour en arriver à bout. Enfin, de nouveaux équipements seront disponibles dont le camouflage optique qui permet de devenir invisible à l'œil nu.dans Ghost Recon Breakpoint , qui, on vous le rappelle, est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :