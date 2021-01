Ghost Recon Breakpoint : L'opération Amber Sky accueille les agents de R6

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En octobre dernier, nous apprenions que, dont l'arrivée d'un événement cross-over en ce début d'année 2021. Nous savons désormais quel autre titre partagera l'écran avec Breakpoint, et. Certains agents du FPS stratégique vont en effet rejoindre nos Ghosts à travers, mettant en lumière les agents suivant : Ash, Thatcher et FinkaDans cette opération spéciale,nommée Amber Ruin. À cause de cette, les joueurs devront faire attention à leur masque à gaz et remplacer plusieurs fois le filtre afin d'assurer un minimum leur santé.Pour cette opération spéciale,, ces dernières incluant de toutes nouvelles armes et des skins complets de Rainbow.En plus du lancement d'Amber Sky,. Ce dernier concernera les joueurs PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Bien évidemment, ils pourront profiter de cet événement spécial et gagner des récompenses. S'ils décident d'acquérir le titre, il sera possible de les récupérer.Pour rappel, Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.