Ghost of Tsushima : Une version Director's Cut serait en chemin sur PS4 et PS5

ESRB lists Ghost Of Tsushima: Director's Cut for PS4 and PS5https://t.co/jyDyBU3t1T pic.twitter.com/klELD1tYOd — Nibel (@Nibellion) June 29, 2021

est au centre des rumeurs depuis quelques jours. Après une information annonçant l'arrivée d'une extension autonome intitulée Ghost of Ikishima , voici qu'il semblerait que le titre debénéficie cette fois-ci d'Celle-ci a en effet été listée par l' ESRB , et semble être destinée aux consoles PS4 et PS5.Bien qu'il ne s'agisse pour le moment que d'une rumeur, et que cette information fut reprise sur les réseaux sociaux, lorsque l'liste certains jeux encore non annoncés, ces derniers sont par la suite confirmés, dans la quasi-totalité des cas. Ainsi,De plus, dans les informations trouvées sur le site, une indication mentionne que des achats en jeu seront disponibles sur PS4, alors que celle-ci ne figure pas concernant la PS5. Cela peut signifier qu'une option in-game sera disponible pour les possesseurs de PS4, celle-ci permettant de passer à la version PS5.Pour rappel, Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 et PS5, et. Une information, provenant directement du podcast « Defining Duke », laissait entendre selon les intervenants que le jeu de Sucker Punch se prépare à faire son arrivée sur PC , alors que récemment, le logo « Only on PlayStation » a disparu. Il ne sera pas seul puisqu'il semblerait que God of War, Bloodborne et Uncharted Collection soient eux aussi de la partie.