Ghost of Tsushima devrait bénéficier d'une extension autonome en solo

We’ll actually be seeing this in 2021 believe it or not. But I think someone is about to get in big trouble for this getting out. https://t.co/jZvgdsAHHP — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

We’ll actually be seeing this in 2021 believe it or not. But I think someone is about to get in big trouble for this getting out. https://t.co/jZvgdsAHHP — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les joueurs den'en ont pas fini avec le jeu dea en effet déclaré sur les réseaux sociaux que le studio en charge du jeu et Sony étaient en train de travailler sur. S'intitulant, elle devrait, selon les dires de l'insider,, sans préciser de date.serait l'occasion pour les joueurs de voyager un peu puisque l'île de Ikishima se trouve à côté de celle de Tsushima. Dans l'histoire du Japon féodal, celle-ci a aussi subi l'invasion mongole, et il se pourrait quePar la suite,, au même titre que Spider-Man: Miles Morales avec son jeu d'origine Marvel's Spider-Man sorti en 2018. Cela signifie qu'il devrait être un standalone, et que Ghost of Tsushima ne sera pas nécessaire, permettant aux joueurs n'ayant pas pris part à la première aventure de le découvrir quand même.Même s'il ne s'agit que d'une rumeur à l'heure actuelle,, qui, selon des rumeurs, devrait avoir lieu durant le mois de juillet 2021.