Ghost of Tsushima : Un deuxième opus en cours de développement ?

Les joueurs et de joueuses ayant terminéattendent avec beaucoup d'espoir et d'impatience une communication de la part de Sucker Punch, qui annoncerait officiellement le développement d'un deuxième opus. En effet, les aventures de Jin Sakai mériteraient une suite.À ce sujet, plusieurs informations circulant sur la Toile laissent penser que. Premièrement, rappelons qu'à la fin du mois de janvier, le directeur créatif du studio, Dave Molloy avait ajouté un détail sur sa biographie Linkedln. En effet, Dave Molloy avait écrit « travailler actuellement sur le Ghost of Tsushima sur PS5 », avant d'effacer cette mention peu de temps après. Un premier indice qui avait su retenir l'attention des fans de la licence. De plus, par le passé, plusieurs descriptifs pour des postes à pourvoir , au sein de l'équipe Sucker Punch, avaient éveillé les doutes.D'ailleurs, le studio a, récemment, publié une nouvelle offre d'emploi . Cette fois-ci, cela concerne le poste suivant : « Encounter Designer ». D'après le descriptif des responsabilités, la personne en question devra pouvoir « livrer des rencontres intéressantes et variées dans un jeu en monde ouvert, avec un fort accent sur les combats de mêlée et sur l'infiltration ». Cette offre rappelle celles publiées pour Ghost of Tsushima, à l'époque, et laisserait donc entendre, une nouvelle fois, qu'un deuxième opus pourrait être en préparation.Pour le moment, rien n'est moins sûr. En effet, ce poste pourrait tout aussi bien indiquer qu'un prochain opus Sly Cooper ou un nouveau InFamous seraient en cours de développement. Ainsi, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une communication officielle de la part de Sucker Punch ou bien de PlayStation, pour savoir si oui ou non Ghost of Tsushima 2 verra bien le jour. Affaire à suivre...Pour rappel, Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 et PS5. Le titre dispose d'ailleurs d'une édition Director's Cut proposant le jeu de base, l'extension Île d'Iki, le mode coopératif et en ligne Legends, des éléments cosmétiques et les commentaires de l'équipe de création.