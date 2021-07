Ghost of Tsushima : Sa version Director's Cut officialisée, ainsi que son extension « L'île Iki »

Ghost of Tsushima s'offre une nouvelle extension

Des fonctionnalités exclusives sur PS5

Transfert de progression

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

vient d'officialiser la sortie depour une parution prévue. Dans cette nouvelle édition, les joueurs pourront retrouver non seulement le jeu original, mais aussiIl y a quelques jours, nous vous avions en effet annoncé que des rumeurs laissaient entendre que Ghost of Tsushima allait bénéficier d'une extension autonome et jouable en solo, plongeant alors les joueurs sur. Celle-ci sera bel et bien présente dans la version, et permettra de voyager juste à côté de l'île de Tsushima.i a elle aussi été envahie par les Mongoles durant la même période, et dans cette nouvelle histoire, Jin devra s'y rendre afin d'enquêter sur les rumeurs d'une présence mongole. Comme nous pouvons facilement le deviner, notre protagoniste va vite se retrouver au cœur d'événements qui prendront une tournure très personnelle.Selon le communiqué,Bien que du nouveau contenu sera disponible sur PS54 et PS5,. Parmi elles,deet de l'extensionbénéficieront de la synchronisation labiale avec le japonais sur PS5.De plus, le jeu de base, ainsi que Ghost of Tsushima: Legends et son extension pourront profiter du retour haptique et des gâchettes adaptatives dans cette version Director's Cut. Pour finir, une option permettra de jouer en 4K, le tout en 60 FPS.Pour finir, si les joueurs disposent déjà desur PS4, le transfert de la sauvegarde vers une version PS5 sera bien évidemment possible, afin de leur permettre de reprendre là où ils s'étaient arrêtés.Pour plus de détails survous pouvez consulter le blog officiel de PlayStation . De plus, cette version est d'ores et déjà disponible en précommande.