Ghost of Tsushima proposera une mise à jour Day One de 7,7 Go

À quelques jours de la sortie de Ghost of Tsushima, nous apprenons que ce dernier bénéficiera d'une mise à jour dès le jour de sa sortie, pesant pas moins de 7,7 Go.

Ce n'est pas rare de voir un jeu déployer une mise à jour apportant des corrections dès le jour de sa parution, et. Cette information provient de TwistedVoxel , ce dernier affirmant queen plus d'effectuer quelques « diverses corrections de localisation ».Nous aurons probablement de plus amples informations lors de la sortie dePour rappel, l'intrigue du jeu prend place au à la fin du 13e siècle et se concentre autour du samouraï Jin Sakai. Après l'élimination de son clan et l'occupation de Tsushima par les Mongols, Jin Sakai se lance dans une terrible guerre en tant que fantôme furtif. La carte de ce dernier semble assez importante, comme l'a annoncé Sucker Punch, promettant des paysages divers et variés sortira en exclusivité sur PlayStation 4 le 17 juillet prochain.