Ghost of Tsushima proposera une immense carte avec des environnements très variés

La carte qui a été montée durant le State of Play n'est qu'un gros zoom de la réalité. Il s'agit juste d'une petite portion de l'arène, la carte actuelle est énorme. L'île de Tsushima est couverte de biomes que vous pouvez trouver au Japon, passant de montagnes enneigées à une forêt de bambous, en passant par les chutes d'eau et les pleines. Nous souhaitons donner assez de choses pour que le joueur se sente électrisé. Nous ne voulions pas faire une grande carte et rien avoir dessus. Elle est remplie de personnes, d'objets et d'histoire à découvrir.

a récemment été au cœur d'un State of Play, durant lequel son gameplay et quelques mécaniques de jeu ont été présentés . Si nous avons pu faire connaissance avec la carte, il semblerait qu'elle soit bien plus grande que ce qu'a montré Sucker Punch à cette occasion.Le directeur du jeu, Nate Fox a ainsi promis une « carte énorme » lors d'un entretien accordé à nos confrères d' IGN . Il précise que ce qui a été montré lors de ce State of Play n'a été qu'un « zoom » sur une version de la carte, et queVoilà une nouvelle qui ravira celles et ceux attendantavec impatience, étant donné que les possibilités semblent nombreuses. Reste à savoir si Sucker Punch a réussi à faire vivre ce gigantesque monde comme plusieurs studios l'ont réussi auparavant. Nous aurons la réponse dès le 17 juillet prochain, date de sortie de